«Есть определённые признаки». Какие новообразования на коже могут быть тревожным звоночком?
Акне, меланома, дерматит, псориаз, угревая сыпь и крапивница. Сегодня кожные заболевания насчитывают более 100 видов и категорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с кожей страдает около 22 % населения во всем мире. Поэтому нельзя недооценивать различные высыпания, зуд, боль, изменение цвета кожных покровов, шелушение и при любых отклонениях от нормы лучше обратиться к специалисту. О том, как диагностировать и лечить болезни кожи, правда ли, что диета спасает от акне и чем опасен загар, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что же такое меланома?
Ирина Третьякова, дерматовенеролог, косметолог:
Меланома – это злокачественное новообразование, которое может быть у каждого практически на коже. Есть определенные признаки, по которым мы можем заподозрить – это изменение в размере, изменение цвета, формы краев либо какие-то болезненные ощущения.
Алеся Лакина:
То есть всегда нужно наблюдать все эти пятна?
Ирина Третьякова:
Мы всегда стараемся проводить диагностику всех наших пациентов, которые обращаются не только по новообразованиям, например, по аллергии либо по какому-то другому заболеванию. Мы осматриваем все кожные покровы. Также у нас есть дерматоскопия, поэтому прямо на приеме мы можем оценить состояние того либо иного новообразования.
Кирилл Единак, врач-хирург:
Опухоль сама по себе – меланома очень агрессивная.
Алеся Лакина:
Насколько я знаю, она даже самая опасная из всех.
Кирилл Единак:
Да, это самая опасная опухоль кожи. Если мы ее поздно диагностируем, некоторые опухоли даже уже не операбельны, потому что они дают метастазы отдаленные, регионарные. Уже люди только доживают с муками, болями, кахексией, они не хотят кушать, потому что есть уже свои сопутствующие проявления.
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