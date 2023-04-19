«Есть определённые признаки». Какие новообразования на коже могут быть тревожным звоночком?

Акне, меланома, дерматит, псориаз, угревая сыпь и крапивница. Сегодня кожные заболевания насчитывают более 100 видов и категорий. По данным Всемирной организации здравоохранения, от проблем с кожей страдает около 22 % населения во всем мире. Поэтому нельзя недооценивать различные высыпания, зуд, боль, изменение цвета кожных покровов, шелушение и при любых отклонениях от нормы лучше обратиться к специалисту. О том, как диагностировать и лечить болезни кожи, правда ли, что диета спасает от акне и чем опасен загар, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что же такое меланома?

Ирина Третьякова, дерматовенеролог, косметолог:

Меланома – это злокачественное новообразование, которое может быть у каждого практически на коже. Есть определенные признаки, по которым мы можем заподозрить – это изменение в размере, изменение цвета, формы краев либо какие-то болезненные ощущения. Алеся Лакина:

То есть всегда нужно наблюдать все эти пятна? Ирина Третьякова:

Мы всегда стараемся проводить диагностику всех наших пациентов, которые обращаются не только по новообразованиям, например, по аллергии либо по какому-то другому заболеванию. Мы осматриваем все кожные покровы. Также у нас есть дерматоскопия, поэтому прямо на приеме мы можем оценить состояние того либо иного новообразования.