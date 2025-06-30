Специальная комиссия пересчитает голоса почти на 300 избирательных участках в Польше

Зачем ворошить прошлое, если все «чисто»? В Польше после президентских выборов будет произведен пересчет голосов практически на 300 избирательных участках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 1 июня оппозиционер Кароль Навроцкий одержал победу во втором туре президентской гонки. Он опередил проевропейского кандидата Рафала Тшасковского с минимальным отрывом, что и стало поводом для пристального внимания к избирательному процессу. Сомнения в его демократичности закрадываются еще и из-за многочисленных нарушений.

С момента проведения второго тура голосования было подано более 50 тысяч протестов – это в 10 раз больше, чем на предыдущих выборах. Первые результаты пересчета в 18 окружных комиссиях лишь подлили масла в огонь. Ошибки, неточности, перепутанные протоколы – похоже, на избирательных участках царил настоящий хаос. По итогу проверки Тшасковский получил небольшую прибавку голосов, но на общий результат она не повлияла.

Впрочем, на этом проигравшая сторона останавливаться не планирует. Проверять бюллетени будут вплоть до 2 июля. В этот день Верховный суд должен утвердить итоги голосования и официально назначить Навроцкого президентом.