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Уколы красоты. Какие процедуры помогут сохранить красоту и молодость и кому противопоказано их делать

10 марта 2021 08:31
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Анна Полубок, корреспондент:
Ради сохранения красоты и молодости кожи представительницы прекрасного пола готовы на многое. В ход идут крема, косметика и маски, а для достижения максимального результата прибегают к инъекциям.  

Уколы красоты. Какие процедуры помогут сохранить красоту и молодость и кому противопоказано их делать-1

Сейчас индустрия красоты предлагает столько вариантов сохранить молодость и красоту, что впору запутаться. Биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика – все это про инъекционную косметологию. Такое разнообразие процедур позволяет выбрать оптимальный вариант исходя из личных предпочтений и индивидуальных особенностей.  

Ольга Кудаленкина, врач-косметолог, врач-дерматолог:  
Это процедуры, которые проводятся с помощью филлеров, как правило, на основе гиалуроновой кислоты и могут использоваться для восполнения утраченных объемов лица с возрастом, для коррекции определенных складок, например, морщин на шее, носогубных складок.  

Уколы красоты. Какие процедуры помогут сохранить красоту и молодость и кому противопоказано их делать-4

Чудо-уколы помогут гармонизировать пропорции лица и устранить любые эстетические недостатки. Хотите пухлые губы как у Джоли? Не проблема! За сеанс можно не только разгладить «гусиные лапки», но и омолодить кожу рук, исправить форму носа и даже увеличить объем скул. 

Ольга Кудаленкина:  
Мезотерапия волосистой части головы может способствовать снижению выпадения волос, улучшению их качества и структуры. Также мезотерапия по телу используется для коррекции локальных жировых отложений либо целлюлита.  

Уколы красоты. Какие процедуры помогут сохранить красоту и молодость и кому противопоказано их делать-7

Бьюти-процедуры обычно проходят максимально комфортно. Зона манипуляции обезболивается с помощью специального крема либо инъекции, а эффект держится до полугода.   

Ольга Кудаленкина:  
Эти процедуры являются отличной альтернативой пластической хирургии, но являются амбулаторными, не имеют длительного периода реабилитации и очень легко переносятся пациентами.   

Уколы красоты. Какие процедуры помогут сохранить красоту и молодость и кому противопоказано их делать-10

Очень важно выяснить, нет ли у вас противопоказаний. Например, нужно убедиться, что у вас нет аллергии на вводимые препараты. Если простыли или на коже появились высыпания, сеанс также придется отложить.  

Анастасия Гавриленко, врач-дерматолог, врач-косметолог:  
Основными противопоказаниями при инъекционных процедурах являются беременность, период лактации, также хронические заболевания в период обострения, острые инфекционные и общие заболевания.  

Уколы красоты. Какие процедуры помогут сохранить красоту и молодость и кому противопоказано их делать-13

Несмотря на отсутствие периода реабилитации, от выхода в свет в день процедуры лучше воздержаться, для этого есть все основания.  

Анастасия Гавриленко:  
Возможны отечность, которая проходит через несколько дней, также точечные синячки, гематомы в местах инъекции – все эти процессы обратимы, в течение нескольких дней они проходят.  

# Косметология # Здоровье # Анна Полубок # Ольга Кудаленкина # Анастасия Гавриленко # Фотофакт # Здоровье

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