Уколы красоты. Какие процедуры помогут сохранить красоту и молодость и кому противопоказано их делать

Анна Полубок, корреспондент:

Ради сохранения красоты и молодости кожи представительницы прекрасного пола готовы на многое. В ход идут крема, косметика и маски, а для достижения максимального результата прибегают к инъекциям.

Сейчас индустрия красоты предлагает столько вариантов сохранить молодость и красоту, что впору запутаться. Биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика – все это про инъекционную косметологию. Такое разнообразие процедур позволяет выбрать оптимальный вариант исходя из личных предпочтений и индивидуальных особенностей. Ольга Кудаленкина, врач-косметолог, врач-дерматолог:

Это процедуры, которые проводятся с помощью филлеров, как правило, на основе гиалуроновой кислоты и могут использоваться для восполнения утраченных объемов лица с возрастом, для коррекции определенных складок, например, морщин на шее, носогубных складок.

Чудо-уколы помогут гармонизировать пропорции лица и устранить любые эстетические недостатки. Хотите пухлые губы как у Джоли? Не проблема! За сеанс можно не только разгладить «гусиные лапки», но и омолодить кожу рук, исправить форму носа и даже увеличить объем скул. Ольга Кудаленкина:

Мезотерапия волосистой части головы может способствовать снижению выпадения волос, улучшению их качества и структуры. Также мезотерапия по телу используется для коррекции локальных жировых отложений либо целлюлита.

Бьюти-процедуры обычно проходят максимально комфортно. Зона манипуляции обезболивается с помощью специального крема либо инъекции, а эффект держится до полугода. Ольга Кудаленкина:

Эти процедуры являются отличной альтернативой пластической хирургии, но являются амбулаторными, не имеют длительного периода реабилитации и очень легко переносятся пациентами.

Очень важно выяснить, нет ли у вас противопоказаний. Например, нужно убедиться, что у вас нет аллергии на вводимые препараты. Если простыли или на коже появились высыпания, сеанс также придется отложить. Анастасия Гавриленко, врач-дерматолог, врач-косметолог:

Основными противопоказаниями при инъекционных процедурах являются беременность, период лактации, также хронические заболевания в период обострения, острые инфекционные и общие заболевания.