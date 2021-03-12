«На начальных стадиях заболевания многие болезни управляемы». Почему так важно проходить плановый медосмотр

«Береги здоровье смолоду!» – не перестают твердить пациентам медики, а ведь это не пустые слова. Болезнь легче предупредить, чем потратить годы на выздоровление. Выявить недуг на ранних стадиях во время планового медосмотра – самый верный способ сберечь и нервы, и деньги, а ведь иногда речь идет даже о жизни. Екатерина Гусар, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «39-я городская клиническая поликлиника г. Минска»:

Неинфекционные хронические заболевания на ранних этапах – это такие как сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, онкологические заболевания, при выявлении их на ранних стадиях мы предотвращаем дальнейшее развитие. Мы используем скрининги рака предстательной железы, рака молочной железы, рака шейки матки.

Сидячий образ жизни, неправильное питание, стрессы и абсолютное неумение слышать собственный организм – прямая дорога к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Они не щадят ни мужчин, ни женщин, причем даже молодых. Андрей Пилипцевич, заведующий районным кардиологическим центром Советского района г. Минска:

Практически у половины населения Республики Беларусь в возрасте после 40 лет может быть зафиксирована артериальная гипертензия, которая приводит к развитию ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и другим патологиям.

Чтобы не оказаться в группе риска, медики настоятельно рекомендуют больше времени уделять себе и минимум раз в год проходить диспансерное наблюдение. Андрей Пилипцевич:

Пациент сдает в обязательном порядке после 40 лет электрокардиограмму, измеряется артериальное давление и сдается биохимический анализ крови. На начальных стадиях заболевания многие болезни управляемы. Если запустить заболевание, мы можем оказаться в той зоне, когда возникает инвалидизация, человек теряет профессию, возможность самообслуживания, человек выпадает из нашего общества.

Еще один опасный недуг, который важно своевременно обнаружить – сахарный диабет. О халатном отношении к собственному здоровью говорит и неутешительная статистика. В Беларуси за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось втрое. Ольга Орлова, врач-эндокринолог УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района г. Минска»:

В Республике Беларусь более 350 тысяч пациентов с сахарным диабетом. 90 % – это пациенты с диабетом второго типа. Очень часто люди обращаются в поликлинику по совсем другим поводам, например, для получения справки для водительской комиссии, сдают анализы и выявляется повышенный уровень сахара, а жалоб клинических не было никаких.

К сожалению, диабет первого типа предотвратить практически невозможно, в то время как выявленный на ранних стадиях второй тип вполне можно вылечить. Однако действовать нужно здесь и сейчас. При появлении первых тревожных симптомов нужно немедленно обращаться за медицинской помощью. Ольга Орлова:

Диабет страшен своими осложнениями. Глюкоза токсична, повреждает сосуды. У пациентов с сахарным диабетом инфаркты миокарда и нарушение мозгового кровообращения в 3-4 раза чаще. Появляется уже много подростков со вторым типом диабета.

Для того, чтобы пройти тот самый медосмотр, в первую очередь пациент должен обратиться к врачу общей практики, либо к помощнику врача. Долго бродить по коридорам поликлиники не придется. Специалисты назначат перечень обследований, необходимых именно вам. Екатерина Гусар:

Перечень обследований определен нормативными документами Министерства здравоохранения. В связи со снижением уровня заболеваемости инфекцией Covid-19 сейчас хорошая возможность пройти профилактический медосмотр.