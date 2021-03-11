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Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом

11 марта 2021 11:10
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ЭКО – один из способов осуществить свою мечту стать родителями. В Беларуси репродуктологи хорошо подготовлены и оснащены, процент наступления беременности – на общемировом уровне. Эффективность ЭКО составляет 40-42 %. Процедура довольно востребованная, ведь по статистике в Беларуси почти каждая шестая пара сталкивается с диагнозом бесплодие.

Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом-1

Ирина Дусь, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:
Более часто ЭКО осуществляется в том случае, когда супружеская пара уже получала лечение по поводу бесплодия, в том числе и консервативное, и хирургическое. Гормональное лечение, которое не привело к наступлению беременности. В таких случаях предлагается экстракорпоральное оплодотворение. Мы смотрим те параметры, которые получены, и, соответственно, составляем индивидуальный план подготовки к программе ЭКО.

Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом-4

Процедура ЭКО требует значительных временных и материальных затрат, и не всем такой путь к материнству и отцовству по карману. И здесь на помощь приходит государство. В 2021 году в планах осуществить две тысячи циклов ЭКО за государственные деньги. Как определено указом № 171, одна попытка будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета. Главное, чтобы не было противопоказаний и возраст супругов не превышал 40 лет.

Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом-7

Обратиться за помощью пары смогут в разные медучреждения в зависимости от места жительства. Сегодня в стране на вспомогательных репродуктивных технологиях специализируются восемь учреждений здравоохранения – три государственных и пять частных.

Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом-10

Ирина Дусь:
Возможно, в этом году с учетом того, что у нас будет государственная программа и у нас будет программа ЭКО с бюджетным финансированием, количество циклов ВРТ в республике возрастет.

Контролировать очередность предоставления процедуры позволит Национальный регистр бесплодных пар. Исходя из общемировой практики, сейчас такая база данных находится в разработке и в Беларуси. Предполагается, что спрос на процедуру ЭКО с учетом государственного финансирования возрастет.

Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом-13

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это не первый шаг, который делает государство для людей, которые не могут самостоятельно родить ребенка. Существуют так называемые льготные кредиты для проведения ЭКО.

Льготные кредиты на программу ЭКО выдаются сроком до пяти лет. Важно быть гражданкой Беларуси. К слову, после рождения ребенка с применением ЭКО в банке предоставляется отсрочка погашения задолженности по кредиту сроком до трех лет.

Программа ЭКО в Беларуси. Какую помощь может оказать государство в этом-16

Демография – приоритет государства, и этим объясняется столь повышенное внимание к проблеме. Сегодня уже подготовлен проект программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы, в который включен межведомственный подраздел «Семья и детство». Здесь по-прежнему акцент на укрепление системы материнства и детства. Особое внимание в ближайшие пять лет уделят и развитию службы охраны мужского здоровья.

# Здоровье # Здоровье # Ирина Дусь # Марина Шкроб # Фотофакт # Медицина

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