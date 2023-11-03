Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания
Осень – это время вирусных инфекций. Особенно в холодное время года возрастает риск ЛОР-заболеваний. Согласно статистике, более 80 % людей хотя бы раз в жизни страдали от отита. Воспалительный процесс уха бывает трех видов – наружный, средний и внутренний, в зависимости от направленности ушной боли.
Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
При наружном отите поражаются структуры наружного уха – это кожа слухового прохода, все, что идет до барабанной перепонки. Чаще всего они связаны с проникновением какого-то инфекционного агента (это могут быть грибы, бактерии) в кожу слухового прохода, что поддерживает в нем воспаление. В результате слуховой проход отекает, может быть гнойное отделяемое. Жалобы – боль в ухе, боли при движении ушной раковины и отделяемое из уха.
Со средним отитом чаще сталкиваются дети дошкольного возраста. Провоцировать такое состояние могут ангины или риниты, так как появление заболевания зачастую связано с состоянием носоглотки.
Анатолий Минич:
Чаще всего средние отиты без лечения заканчиваются перфорированием барабанной перепонки и вытеканием содержимого из барабанной полости, из наружного слухового прохода. Жалобы в этом случае – боли в ухе, часто пульсирующего характера, снижение слуха на больное ухо. Может присутствовать головная боль, боль в заушной области. В некоторых случаях, если данные отиты не лечить, процесс может распространяться на сосцевидный отросток, который располагается за ухом и тоже является структурной частью среднего уха. Можно заработать мастоидит, требующий хирургического лечения и нахождения в стационаре.
При таком диагнозе категорически запрещается делать согревающие компрессы. Тепло может спровоцировать размножение микробов, которые увеличат объем гнойных масс. Также не рекомендуется самостоятельно промывать слуховой проход и использовать фитосвечи.
Анатолий Минич:
Практически все отиты при терапии требуют назначения антибиотикотерапии. Здесь она на самом деле показана и оправдана. Кроме этого, стоит максимально улучшить носовое дыхание. Если нос не будет здоров, он не будет дышать, если там есть какие-то процессы (как в полости носа, так и в околоносовых синусах). Невозможно будет окончательно вылечить ухо. Если есть хронические заболевания со стороны полости носа, они также требуют терапии.
Ухо – сложный орган. При отсутствии лечения воспаление может перейти в другие структуры, относящиеся не только к слуховому аппарату. Постарайтесь избегать переохлаждений, вовремя лечите насморк и соблюдайте правильную гигиену ушей. Не стоит прочищать ушной проход ватными палочками. Сера защищает его от пыли, грязи, микробов и постепенно выходит сама.
*На правах рекламы.