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Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания

03 ноября 2023 08:46
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Осень – это время вирусных инфекций. Особенно в холодное время года возрастает риск ЛОР-заболеваний. Согласно статистике, более 80 % людей хотя бы раз в жизни страдали от отита. Воспалительный процесс уха бывает трех видов – наружный, средний и внутренний, в зависимости от направленности ушной боли.

Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания-1

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:
При наружном отите поражаются структуры наружного уха – это кожа слухового прохода, все, что идет до барабанной перепонки. Чаще всего они связаны с проникновением какого-то инфекционного агента (это могут быть грибы, бактерии) в кожу слухового прохода, что поддерживает в нем воспаление. В результате слуховой проход отекает, может быть гнойное отделяемое. Жалобы – боль в ухе, боли при движении ушной раковины и отделяемое из уха.

Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания-4

Со средним отитом чаще сталкиваются дети дошкольного возраста. Провоцировать такое состояние могут ангины или риниты, так как появление заболевания зачастую связано с состоянием носоглотки.

Анатолий Минич:
Чаще всего средние отиты без лечения заканчиваются перфорированием барабанной перепонки и вытеканием содержимого из барабанной полости, из наружного слухового прохода. Жалобы в этом случае – боли в ухе, часто пульсирующего характера, снижение слуха на больное ухо. Может присутствовать головная боль, боль в заушной области. В некоторых случаях, если данные отиты не лечить, процесс может распространяться на сосцевидный отросток, который располагается за ухом и тоже является структурной частью среднего уха. Можно заработать мастоидит, требующий хирургического лечения и нахождения в стационаре.

Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания-7

При таком диагнозе категорически запрещается делать согревающие компрессы. Тепло может спровоцировать размножение микробов, которые увеличат объем гнойных масс. Также не рекомендуется самостоятельно промывать слуховой проход и использовать фитосвечи.

Анатолий Минич:
Практически все отиты при терапии требуют назначения антибиотикотерапии. Здесь она на самом деле показана и оправдана. Кроме этого, стоит максимально улучшить носовое дыхание. Если нос не будет здоров, он не будет дышать, если там есть какие-то процессы (как в полости носа, так и в околоносовых синусах). Невозможно будет окончательно вылечить ухо. Если есть хронические заболевания со стороны полости носа, они также требуют терапии.

Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания-10

Ухо – сложный орган. При отсутствии лечения воспаление может перейти в другие структуры, относящиеся не только к слуховому аппарату. Постарайтесь избегать переохлаждений, вовремя лечите насморк и соблюдайте правильную гигиену ушей. Не стоит прочищать ушной проход ватными палочками. Сера защищает его от пыли, грязи, микробов и постепенно выходит сама.

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