Если болит ухо, это может быть симптомом отита. Врач рассказал об основных признаках заболевания

Осень – это время вирусных инфекций. Особенно в холодное время года возрастает риск ЛОР-заболеваний. Согласно статистике, более 80 % людей хотя бы раз в жизни страдали от отита. Воспалительный процесс уха бывает трех видов – наружный, средний и внутренний, в зависимости от направленности ушной боли.

Анатолий Минич, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

При наружном отите поражаются структуры наружного уха – это кожа слухового прохода, все, что идет до барабанной перепонки. Чаще всего они связаны с проникновением какого-то инфекционного агента (это могут быть грибы, бактерии) в кожу слухового прохода, что поддерживает в нем воспаление. В результате слуховой проход отекает, может быть гнойное отделяемое. Жалобы – боль в ухе, боли при движении ушной раковины и отделяемое из уха.

Со средним отитом чаще сталкиваются дети дошкольного возраста. Провоцировать такое состояние могут ангины или риниты, так как появление заболевания зачастую связано с состоянием носоглотки. Анатолий Минич:

Чаще всего средние отиты без лечения заканчиваются перфорированием барабанной перепонки и вытеканием содержимого из барабанной полости, из наружного слухового прохода. Жалобы в этом случае – боли в ухе, часто пульсирующего характера, снижение слуха на больное ухо. Может присутствовать головная боль, боль в заушной области. В некоторых случаях, если данные отиты не лечить, процесс может распространяться на сосцевидный отросток, который располагается за ухом и тоже является структурной частью среднего уха. Можно заработать мастоидит, требующий хирургического лечения и нахождения в стационаре.

При таком диагнозе категорически запрещается делать согревающие компрессы. Тепло может спровоцировать размножение микробов, которые увеличат объем гнойных масс. Также не рекомендуется самостоятельно промывать слуховой проход и использовать фитосвечи. Анатолий Минич:

Практически все отиты при терапии требуют назначения антибиотикотерапии. Здесь она на самом деле показана и оправдана. Кроме этого, стоит максимально улучшить носовое дыхание. Если нос не будет здоров, он не будет дышать, если там есть какие-то процессы (как в полости носа, так и в околоносовых синусах). Невозможно будет окончательно вылечить ухо. Если есть хронические заболевания со стороны полости носа, они также требуют терапии.