Как часто нужно обследовать молочные железы? Узнали о современных способах

Появление человека на свет – процесс загадочный и сложный. Зачастую радость ожидания малыша сопровождается страхами и тревогой. Переживают все: и женщины, у которых все складывается хорошо, и те, кто находится в группе риска. Что нужно знать будущим мамам и с чем сталкиваются специалисты Клинического родильного дома Минской области? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Мария Калинина, врач-рентгенолог Клинического родильного дома Минской области:

Аппарат рентгеновский диагностический для выполнения маммографии. В нашем учреждении снимки мы выполняем стандартные в двух проекциях. Прямая проекция (как сейчас расположен аппарат), на столе располагается молочная железа, компрессионной пластиной придавливается, затем подается высокое напряжение. Когда снимок готов, компрессионная пластина автоматически поднимается. Затем делаем косую проекцию под углом 45 градусов на обе молочные железы. Технология здесь такая же.

Также данный аппарат оснащен функцией томосинтеза. Томосинтез – это послойное исследование молочной железы с формированием трехмерного изображения. Принцип тут такой же. Томосинтез является низкодозовым методом исследования. Пациентка получит точно такую дозу, как при выполнении одного стандартного снимка томографического. Женщинам рекомендуется, особенно после 40 лет, ежегодно посещать врача-маммолога и проходить маммографию один раз в два года.