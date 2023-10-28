Может служить маркером развития заболеваний. Почему важно знать оценку физического развития ребёнка?

Едва появившись на свет, человек тут же становится объектом измерений: частота сердцебиения, рост и вес – важна каждая деталь. Ведь от контроля и точности каждого параметра зависит наше здоровье.

Наталья Грекова, заведующая лабораторией гигиены детей и подростков РУП «Научно-практический центр гигиены»:

Иногда врач в справке пишет: среднее гармоничное или выше среднего, или ниже, или избыток массы тела, дефицит. Это и есть оценка физического развития. Это очень серьезный показатель, который может служить маркером развития заболеваний, функциональных нарушений развития организма ребенка. Современные подростки во многом отличаются от поколения Z.

Наталья Карпович, научный сотрудник лаборатории гигиены детей и подростков РУП «Научно-практический центр гигиены»:

Оценивая физическое развитие детей, мы сравниваем данные каждого ребенка со стандартами. Мы использовали стандарты, разработанные ВОЗ. Однако, по сообщениям из разных стран, национальные показатели могут отличаться. Так, белорусские дети оказались несколько выше стандартов ВОЗ. И у них стал больше индекс массы тела. Возможно, это объясняется тем, что при наиболее благоприятных условиях жизни ребенок достигает своего биологически запрограммированного максимума.