При помощи лапароскопии лечат бесплодие. Рассказываем, в чём преимущество этого метода

Появление человека на свет – процесс загадочный и сложный. Зачастую радость ожидания малыша сопровождается страхами и тревогой. Переживают все: и женщины, у которых все складывается хорошо, и те, кто находится в группе риска. Что нужно знать будущим мамам и с чем сталкиваются специалисты Клинического родильного дома Минской области? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Как часто нужно обследовать молочные железы и какие есть методы? Узнали о современных способах – подробности здесь.





Ангелина Валькович, корреспондент:

Сейчас проходит операция с целью восстановления репродуктивной функции у женщины с бесплодием. Мы видим высокотехнологичное оборудование, 3D-визуализация. Вмешательство с использованием лапароскопа осуществляется через разрезы всего лишь 0,5 сантиметра. За его ходом можно следить на экране монитора.

Лапароскопия может использоваться как для диагностики, так и для лечения бесплодия.

Такая операция длилась не больше получаса. Быстро, а главное – эффективно. Применение данной методики позволяет обеспечить более раннюю реабилитацию и восстановить репродуктивную функцию.

Андрей Обухович, заведующий эндовидеохирургическим центром Клинического родильного дома Минской области:

Вы могли видеть, что это минимальная инвазивная хирургия, она и предполагает малое время для выполнения небольших операций. Мы выполняем в год более 500 подобных операций по различным направлениям. Практически весь спектр гинекологической помощи сегодня может быть выполнен с применением малоинвазивной хирургии. Иногда подобные вмешательства проводят женщинам, у которых уже есть беременность. Риски возникновения осложнений, угрожающих здоровью матери и плода, минимальные.