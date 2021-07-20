Снижение работоспособности, при нагрузках может появиться одышка. Что важно знать об анемии?

Во всем мире анемии подвержено более 1,5 миллиарда человек. Наиболее распространенная форма нарушения – железодефицитная, на нее приходится около 90 % случаев. Если в организм поступает недостаточное количество железа, мы начинаем расходовать накопленный микроэлемент, тратя свои «запасы», что становится причиной заболевания.

Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:

Анемия – снижение уровня гемоглобина в крови ниже 120 грамм на литр. Если у женщин гемоглобин ниже 110 грамм, то уже ставится диагноз «анемия легкой степени». Если ниже 90 грамм на литр, то ставится анемия средней степени. Если ниже 60, то это уже анемия тяжелой степени, которая требует серьезного лечения.

Анемия вызывает снижение работоспособности, при физических нагрузках может появиться одышка. Такое состояние часто списывают на усталость, но если вы постоянно замечаете ухудшение здоровья и слабость, это может говорить об анемии. Далья Эль-Диэфи:

Необходимо сдать железо сывороточное и ферритин. Если данные показатели снижены, то уже ставится диагноз «железодефицитная анемия». При средней и тяжелой степени данные состояния требуют лечения у гематолога. Назначаются препараты железа, они могут быть двух- или трехвалентные. Назначаются в виде таблеток, сиропов, иногда производители при выпуске данных таблеток сразу выпускают их вместе с фолиевой кислотой. Это та кислота, которая помогает железу усваиваться.

Препараты рекомендуется запивать подкисленной жидкостью, например, компотом, кислым соком или просто водой с добавлением дольки лимона. Железо быстро усваивается при взаимодействии с витамином С.

Зачастую анемия встречается у беременных женщин, а это совсем небезопасное состояние. Во время беременности железо расходуется и на нужды плода. Особенно активно этот расход возрастает на 16-20 неделях. К концу беременности запасы железа истощаются у любой женщины и для их полного восстановления необходимо 2-3 года.

Далья Эль-Диэфи:

Если женщина не беременна и у нее есть анемия, то обычно все специалисты в первую очередь рекомендуют обследование у гинеколога. Почему? Потому что есть гинекологические заболевания, которые вызывают кровотечения. Если у вас есть миомы, полипы, если есть какие-то образования в малом тазу, обязательно необходимо обследоваться у гинеколога и не забывать о том, что необходимо сдавать анализы и при необходимости принимать железозаместительную терапию.