Как жара влияет на организм человека? Рассказала врач общей практики

Лето выкладывается по полной и вместо комфортных теплых дней максимально повышает градус. Жарко. Как перенести зной с наименьшими потерями для организма, расспросим нашу гостью.

Ольга Бурлакова, ведущая: На самом деле нам грех жаловаться. Жаркая погода не так часто встречается в Беларуси. Возможно, кому-то действительно тяжело пережидать эти жаркие деньки. Есть ли сейчас какие-то данные, насколько сильно страдают наши люди? И после какой конкретно температуры, каких градусов для нас наступает какой-то критический момент?

Наталья Тарасенко, заведующая отделением общей врачебной практики №1 УЗ «41-я поликлиника» г. Минска, врач общей практики:

Считается, что температура окружающей среды свыше 30 градусов пагубно воздействует на все системы и органы человеческого организма. В первую очередь под ударом сердечно-сосудистая система, потому что расширяются сосуды, и сердцу нужно работать с удвоенной нагрузкой для того, чтобы перекачать этот объем крови. Кроме того, из-за обезвоживания развивается сгущение крови, увеличивается риск тромбоэмболических осложнений у таких пациентов, страдающих фибрилляцией предсердий, допустим, с тромбозами артерий ног.

Дальше возрастает нагрузка на почки. С этим мы уже сталкиваемся. В связи с тем, что почки работают в экономрежиме, они стараются поменьше вырабатывать мочи, моча становится концентрированная, это повышает риск кристаллурии, мочекаменной болезни и учащаются вызовы скорой медицинской помощи по поводу приступов почечной колики.

Огромная колоссальная нагрузка, жара влияет на центральную нервную систему, в частности, на головной мозг. Уже при температуре выше 38 градусов организма человеческого, разрушаются нейронные связи, у человека есть головокружение, головная боль, тошнота, рвота, шаткость походки. Это очень опасно.

Нагрузка на нашу иммунную систему. Жара – это стресс, увеличивается уровень кортизола, падает иммунитет и очень легко люди заболевают респираторными инфекциями. Поэтому, несмотря на то, что сейчас лето, количество активов и вызовов с ОРИ сохраняется в поликлиниках на высоком уровне.