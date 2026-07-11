В Беларуси впервые прошла масштабная международная миссия по реконструктивной микрохирургии

Наша страна впервые стала площадкой для масштабной международной миссии в области реконструктивной микрохирургии. В Минске объединились ведущие мировые эксперты и представители профильной Европейской школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении нескольких дней специалисты из Беларуси, Испании, Италии и Парагвая не просто обменивались опытом, но и вместе провели серию сложнейших высокотехнологичных операций. В Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии международная команда провела шесть уникальных вмешательств пациентам с онкологическими заболеваниями, последствиями тяжелых травм и врожденными патологиями.

Андрей Пекарь, врач-хирург отделения микрососудистой и реконструктивной хирургии МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Принимал участие в резекции опухоли у ребенка на руке и замещении ее малоберцовой костью. У доктора, который рассказывал про свою методику, есть интересные наработки в том плане, как крепить вот этот малоберцовый трансплантат, как его фиксировать, какие дальнейшие отсроченные результаты, которые он показывал, что вот именно его методика позволяет лучше в функциональном плане заместить вот этот вот дефект костей. Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии:

Это еще те операции, которые относятся к разряду очень сложных, которые выполняют давно, но в выполнении которых у каждого хирурга есть своя определенная фишка. То есть то, что он делает по-особому, что позволяет ему получать очень хорошие результаты. Они что-то подсмотрели у наших специалистов, наши специалисты, соответственно, посмотрели что-то у наших зарубежных коллег.