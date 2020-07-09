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Дезодорант или антиперспирант? Какое средство выбрать и как правильно наносить

09 июля 2020 07:50
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От изобилия дезодорантов и антиперспирантов на полках магазинов можно растеряться. Так и манят яркие флаконы, ароматы и многообещающие рекламные слоганы. Производители сулят благоухание, стопроцентную защиту от пота и неприятного запаха. Чтобы сделать правильный выбор, важно знать: дезодоранты лишь маскируют резкий «букет» ароматными отдушками, а вот антиперспиранты действуют радикально – полностью блокируют потоотделение.

Дезодорант или антиперспирант? Какое средство выбрать и как правильно наносить -1

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог:
Те люди, которые интенсивно потеют, им нужно быть в социуме, мокрые круги под рубашками – это не для них, то лучше в этом случае выбрать антиперспирант. Если это активная физическая нагрузка, если это работа на открытой площадке, тем более если жарко, если это тренажерный зал, перед сауной, баней, то, конечно, лучше выбрать дезодорант, чтобы не блокировать наши потовые железы.

Дезодорант или антиперспирант? Какое средство выбрать и как правильно наносить -3

Физические нагрузки – ежедневный ритуал Александра. Ради спортивных успехов молодому человеку приходится в прямом смысле обливаться потом и «купаться» в дезодоранте.

Дезодорант или антиперспирант? Какое средство выбрать и как правильно наносить -5

Александр:
Я склонен к обильному потовыделению, и во время тренировки я обычно пользуюсь до и после, а если какая-нибудь кардиотренировка, то предпочитаю даже во время выйти в раздевалку и тоже воспользоваться дезодорантом. В принципе, в сутки я пользуюсь около пяти раз.

Дезодорант или антиперспирант? Какое средство выбрать и как правильно наносить -7

Такой активный подход – не самый действенный метод борьбы с неприятным запахом. Дополнительный слой дезодоранта не защищает.  Для того, чтобы он сработал, наносить его нужно после душа на чистую сухую кожу. Прежде чем одеваться, дайте средству высохнуть.

Екатерина Карпилович:
Любой антиперспирант лучше использовать на сухую кожу, потому что если выйти из душа, наши потовые железы будут заполнены жидкостью и не будут воспринимать данное нанесенное средство. Антиперспирант наносится, как правило, один раз в сутки и желательно это сделать вечером перед сном.

Дезодорант или антиперспирант? Какое средство выбрать и как правильно наносить -9

Юлия Самусенко, корреспондент:
В состав дезодоранта входят только отдушки, а вот антиперспирант включает в себя алюминий и цинк.

В этом и состоит опасность! Некоторые ученые считают: соли алюминия способны вызывать онкологические заболевания. Однако на данный момент однозначных результатов исследований нет.

Екатерина Карпилович:
Что касается антиперспирантов, в их составе хорошо чтобы было еще успокаивающие средства такие, как алоэ вера, масло чайного дерева или витамин Е, или какие-то натуральные масла, также хорошо, если в составе будет экстракт шелка. Они действуют успокаивающе на кожу, не вызывают раздражения и зуд.

Дезодорант или антиперспирант? Какое средство выбрать и как правильно наносить -11

В составе выбранного средства не должно быть триклозана – антибактериального компонента. Его относят к потенциальным канцерогенам. Вещество оказывает токсическое влияние на организм. Остерегайтесь солей фталевой кислоты. Они негативно влияют на работу щитовидной железы и репродуктивную систему. Теперь смело пополняйте свой бьюти-арсенал средством, которое подходит именно вам.

# Косметология # Екатерина Карпилович # Юлия Самусенко

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