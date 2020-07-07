«Долгие годы может протекать незаметно и бессимптомно». Можно ли вылечить остеопороз

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина страдают остеопорозом. Это заболевание еще называют «тихая эпидемия», ведь большинство людей даже не подозревают о проблеме, так как симптомы начинают проявляться с течением многих лет. Первостепенное значение в развитии остеопороза играет возрастная гормональная перестройка.

Наталья Ткачева, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»: Остеопороз – это уменьшение плотности костей. Долгие годы может протекать абсолютно незаметно для человека и бессимптомно. Кости с годами становятся все более и более хрупкими, и со временем если эта проблема не выявлена и не подвергается правильному лечению, это может приводить к самым грустным последствиям – к переломам позвоночника и шеек бедренных костей. Эти переломы настолько иногда тяжело поддаются восстановлению, что даже могут приводить к инвалидности.

Остеопороз встречается и у молодых. В группе риска – профессиональные спортсмены. Большие физические нагрузки и несбалансированное питание могут привести к переломам.

Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:

Конечно, женщины подвержены большему риску остеопороза. Начиная с 45 лет – тот возраст, когда начинается медленное снижение эстрогенов. Дефицит эстрогенов приводит к разрушению костной ткани и в этот период у женщин начинаются первые жалобы, когда они чувствуют повышенную утомляемость, нарушается менструальный цикл. Необходимо помнить, что не только во время менопаузы происходит разрушение костной ткани, снижение эстрогенов, а это происходит при хирургических вмешательствах и при приеме определенных препаратов. На все эти моменты необходимо обращать внимание и обязательно обращаться к гинекологу и к эндокринологу.