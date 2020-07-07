«Долгие годы может протекать незаметно и бессимптомно». Можно ли вылечить остеопороз
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждая третья женщина и каждый пятый мужчина страдают остеопорозом. Это заболевание еще называют «тихая эпидемия», ведь большинство людей даже не подозревают о проблеме, так как симптомы начинают проявляться с течением многих лет. Первостепенное значение в развитии остеопороза играет возрастная гормональная перестройка.
Наталья Ткачева, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:
Остеопороз – это уменьшение плотности костей. Долгие годы может протекать абсолютно незаметно для человека и бессимптомно. Кости с годами становятся все более и более хрупкими, и со временем если эта проблема не выявлена и не подвергается правильному лечению, это может приводить к самым грустным последствиям – к переломам позвоночника и шеек бедренных костей. Эти переломы настолько иногда тяжело поддаются восстановлению, что даже могут приводить к инвалидности.
Остеопороз встречается и у молодых. В группе риска – профессиональные спортсмены. Большие физические нагрузки и несбалансированное питание могут привести к переломам.
Далья Эль-Диэфи, врач-гинеколог медицинского центра «Нордин»:
Конечно, женщины подвержены большему риску остеопороза. Начиная с 45 лет – тот возраст, когда начинается медленное снижение эстрогенов. Дефицит эстрогенов приводит к разрушению костной ткани и в этот период у женщин начинаются первые жалобы, когда они чувствуют повышенную утомляемость, нарушается менструальный цикл. Необходимо помнить, что не только во время менопаузы происходит разрушение костной ткани, снижение эстрогенов, а это происходит при хирургических вмешательствах и при приеме определенных препаратов. На все эти моменты необходимо обращать внимание и обязательно обращаться к гинекологу и к эндокринологу.
Важное условие для успешного лечения остеопороза – достаточное количество кальция и витамина D в организме. Внимательно следите за питанием, по возможности включайте в свой рацион больше молочных продуктов, овощей, фруктов, кунжута и миндаля. Также значение имеет физическая активность: мышцы должны находиться в тонусе, чтобы минимизировать риск переломов.
Наталья Ткачева:
У молодых это частые переломы, боль в костях. У лиц более старшего возраста еще имеет такое значение, как измерение роста, но для более точной верификации этого диагноза проводится такое исследование, как рентгеновское денситометрия. Оно в Республике Беларусь абсолютно доступно. Врач по результатам денситометрии оценивает: насколько выражен остеопороз и какие лекарственные средства назначить пациенту для того, чтобы эту проблему минимизировать, а иногда даже повернуть вспять.
*На правах рекламы.