Какое медицинское обследование должен пройти ребёнок для поступления в детский сад

Ваши отпрыски уже готовы выпорхнуть из-под родительского крыла, чтобы отправиться в детский сад? Самое время оформить все необходимые документы. Как говорится: готовь сани летом. Евгения первая на очереди к участковому педиатру. Евгения Попова:

Мы пришли в поликлинику, чтобы сделать справку. Вот младшего ребенка оформляем в детский сад. Нужна медицинская справка, а старшему, чтобы продолжить ходить в детский сад. Нам остался доврачебный кабинет и еще потом уже общую справку, которую будет делать педиатр.

Медосмотры в поликлиниках – налаженный механизм и очень удобный. Например, если в течение года пройдены все обследования у врачей узких специальностей, имеются результаты лабораторных анализов, электрокардиограммы, то повторно сдавать их нет необходимости.

Наталья Татур, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника»:

Для поступления в детские дошкольные учреждения либо в школу, ребенку необходимо иметь весь перечень обследований, который прописан в 96-ом постановлении министерства здравоохранения. Объем обследований зависит от возраста ребенка. Основной врач – это педиатр, проходит также оториноларинголога, невролога, хирурга, логопеда перед поступлением в школу, девочки проходят гинеколога. Общеклинические обследования, антропометрия, измерение артериального давления, рост, вес, осанка.

К тому же, получить необходимую медицинскую справку сегодня можно без изнуряющих очередей и риска для здоровья – в поликлиниках организованы так называемые «красная» и «зеленая» зоны. Ольга Князюк, врач-педиатр, заведующий 1-ым педиатрическим отделением УЗ «4-я городская детская клиническая поликлиника»:

У нас в холле организовано дежурство администратора, где сидит медсестра и разграничивает потоки больных. В зеленой зоне организован прием здоровых деток. В этот эпидподъем был организован отдельный вход не только в красный, но и в зеленый коридор.

Температурящих и пациентов с диагнозом COVID-19, приглашают в «красный коридор» – отдельное крыло поликлиники, которое ограничивает контакты заболевших детишек со здоровыми. Ольга Князюк:

Мы находимся в крыле поликлиники, где ведется прием температурящих больных. У нас организован фильтр-бокс, где все время дежурит врач-педиатр, участковый и ведет прием. Для них организован отдельный вход.