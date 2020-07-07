Александр Мрочек о центре гибридной кардиохирургии: «Это будет перспектива на многие годы»

Новости Беларуси. Корпус гибридной кардиохирургии увеличит возможности белорусских медиков. Его строительство сейчас в активной фазе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проект для нашей страны новый. В него уже вложили десятки миллионов рублей.

В центре будут проводиться операции с использованием всех инновационных методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний. С минимальными рисками для людей, а значит и с увеличенными шансами на здоровую и полноценную жизнь.

Сейчас завершается переоснащение рентген-операционных. В них монтируют новое высокотехнологичное оборудование. Первых пациентов примут уже в августе.

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология»: Пункцию – через иголку провести в сердце клапан. Разве можно было об этом раньше мечтать? Сегодня это воплощается в новом здании. Это будет перспектива на многие годы для нашего центра.

О том, как налажена работа в центре, сегодня докладывали вице-премьеру Игорю Петришенко. За годы независимости в Беларуси удалось создать сильную систему кардиологической помощи: сегодня она отвечает мировым стандартам. Ежегодно в профильном центре консультируют около 30 тысяч пациентов, выполняется порядка 4 тысяч операций, проводят 400 трансплантаций сердца, в том числе комплексных.

Кардиологическая помощь и диагностика оказывается не только в крупных городах, но и в районах. К сложным операциям медики готовятся виртуально. Вмешательство сперва проводят на построенной 3D-модели.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

РНПЦ, кардиологические диспансеры, которые есть в областных центрах, кардиологические отделения в районных больницах – это в целом вся система, которая обеспечивает оказание необходимой кардиологической помощи по всем современным мировым стандартам нашему населению. Более того, по результатам прошлого года центром нашим республиканским оказано экспортных услуг на сумму более чем 1 миллион 800 тысяч долларов. Это хороший показатель.

В планах развитие медицинской промышленности. Ставка также на подготовку сильных кадров.