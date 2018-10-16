Депутаты приняли поправки в закон о трансплантации в первом чтении. Что изменится для пациентов и сферы в целом?

Новости Беларуси. Депутаты приняли поправки в закон «О трансплантации органов и тканей человека», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ внесён на рассмотрение Советом Министров. Предполагается, что новшества будут способствовать развитию этой сферы в Беларуси. В частности, значительно расширится донорская база. В неё включили дальних родственников реципиента. Всего же парламентарии 16 октября рассмотрели 10 вопросов.

Проблемы с почками жительницу Клецка Светлану Ивановну мучили целых 20 лет. Оттого возникли и проблемы с давлением. В последнее время оно скакало аж до 300 на 160. С такими скачками было уже не до семьи и работы. Донорский орган женщина ожидала четыре месяца.

Светлана Ивашко:

У меня уже была терминальная стадия почечной недостаточности. Шло отравление организма. 11-го в 6 утра мне сделали пересадку донорской почки. Благодаря нашим специалистам дело продвигается в лучшую сторону.

Нововведения, которое обсуждали в парламенте, помогут решить проблемы таких пациентов быстрее. Прежде всего благодаря расширению базы потенциальных доноров.

Дмитрий Боярович,СТВ:

В закон вводится понятие «перекрёстная трансплантация», работающее по «принципу домино». Теперь кто-то из одной генетически несовместимой пары реципиент-донор может предоставить или воспользоваться органом из другой. Даже если она находится не в Беларуси.

При этом перекрёстные реципиент и донор могут и не быть родственниками. Такая практика существует в Израиле, США, Корее, Китае. Планируется, что у нас она увеличит (пусть и ненамного) число безвозмездных трансплантаций.

Елена Остапюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Министерство здравоохранения наделяется разрешением для ввоза и вывоза органов и тканей за пределы Республики Беларусь для трансплантации. Сегодня в каждой области Беларуси есть отделение трансплантации. За 13 лет число трансплантаций в год выросло в 70 раз. С 8 в 2005-м – до 553 в 2017-м. Между тем, это лишь 50% от потребности страны в таких операциях.

Олег Руммо, директор ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии»:

Белорусская трансплантология – это бренд нашей страны. И в этой связи огромное количество наших западных партнёров и друзей в Российской Федерации готовы сотрудничать на взаимовыгодной безвозмездной основе в обмене донорскими органами. Но для этого надо иметь четкую и понятную законодательную базу.

Проголосовали депутаты и за изменения в закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях». Согласно им, возрастной порог для доноров яйцеклеток и сперматозоидов, а также для суррогатных матерей-родственниц увеличат.Алла Камлюк, заведующая отделением РНПЦ «Мать и дитя»:

Требования к женщине одинокой, которая желает иметь ребенка, были уточнены. Она может воспользоваться анонимной донорской спермой. Можно взаимодействовать с криобанками половых клеток других стран.

Александр Старовойтов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Еще одно из изменений в закон – это разрешение на заморозку яйцеклеток женщинам, которые не имеют медицинских противопоказаний для этого. Но с условием, что использоваться они будут во вспомогательных репродуктивных технологиях.