Развитие деменции можно замедлить! Вот какие упражнения нужно выполнять для работы мозга

Одна из основных причин инвалидности среди пожилых людей во всем мире – деменция. Она может глубоко влиять не только на страдающих ею людей, но и на их семьи и тех, кто осуществляет уход. Часто недостаточная осведомленность о заболевании становится препятствием для оказания нужной медицинской помощи.

Людмила Жилевич, руководитель Республиканского геронтологического центра «Минского областного клинического госпиталя имени П. М. Машерова», кандидат медицинских наук:

Деменция – такое заболевание, которое вызывает страх у населения, все очень боятся деменции, наверное, только лишь потому, что они очень мало знают по этому вопросу и в народе в основном бытует мнение, что это безысходность, от которой уже человек перестает быть как личность. На самом деле, если профилактировать деменцию, и это, как правило, возрастное заболевание, то, конечно, люди получают достойную, качественную, хорошую старость.

Профилактика деменции – это основа основ. В первую очередь речь о проявлениях сосудистого характера и болезнях системы кровообращения. Также она связана с сахарным диабетом, снижением физической нагрузки, повышенным весом и отсутствием желания жить и двигаться вперед.

Людмила Жилевич:

Деменция – это симптомокомлекс. Он проявляется тем, что с течением времени у человека ухудшается интеллект, ухудшается память и вообще познавательная деятельность. Естественно, мозг, как любой другой орган, если он не работает или не активно тренируется, снижает свои функции.

Валерия Чуткова, инструктор ЛФК отделения медицинской реабилитации Республиканского геронтологического центра «Минского областного клинического госпиталя имени П. М. Машерова»:

Пальчиковая гимнастика – это эффективный способ для развития мелкой моторики. В народе говорят, это зарядка для ума. Руки являются проводниками для стимуляции мозга, поэтому когнитивные тренировки ежедневные развивают память, внимание, и, соответственно, лучше работают все органы. Если вы решили не стареть, несмотря на возраст, первое, что необходимо, – физическая нагрузка и свежий воздух. Это источник жизненных сил. Она пробуждает мозг, ускоряет нейронные связи. Кроме того, физические упражнения помогают бороться с ожирением – одной из серьезных предпосылок деменции. Валерия Чуткова:

Есть такие упражнения, как, допустим, с применением природно-бытовых предметов. Даже можно применять в быту грецкий орех, каштан, карандаш.

Такое упражнение мы еще делаем. Ставим локти, и у нас такая интересная игра. Пальчики присели, встали, присели, встали. Ручки, локтики ставим под прямым углом. Пальчики танцуют. Пальчики здороваются. Тоже тут хорошенечко надавливаем.

Одну руку положили на голову. Людмила Жилевич:

На самом деле такому человеку нужно тепло, внимание, с ним надо как можно больше говорить, приносить ему новые газеты, увлекать какими-то новыми хобби, стараться как можно больше с ним коммуницировать и давать возможность такому пожилому человеку быть в обществе с теми людьми, с которыми ему интересно.