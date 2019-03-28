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Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов

28 марта 2019 14:38
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Новости Беларуси. Уникальную операцию провели белорусские детские кардиохирурги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ребенок родился раньше положенного срока весом чуть более килограмма. При первом обследовании у младенца диагностировали порок сердца. Коррекция была необходима срочно. Операцию провели спустя несколько дней.

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов-1

Хирургическое вмешательство было эндоваскулярным, то есть через кровеносные сосуды. Врачам пришлось проявить не только высочайшее мастерство, но и буквально ювелирную точность.

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов-4

Юрий Линник, заведующий отделом детской кардиохирургии РНПЦ детской хирургии:
Очень большие сложности в первую очередь технического доступа, потому что сосуды ребенка настолько маленькие, что провести туда необходимый инвентарь, необходимый инструментарий очень-очень сложно. При этом необходимо доставить туда катетеры определенного диаметра, провести диагностическое исследование, а затем выполнить саму операцию. При этом не повредить ни сердце, ни сосуды, через которые проводилась эта операция.

На территории постсоветского пространства однозначно мы можем говорить, что эта операция выполнялась впервые. Если говорить о мировом опыте, то это, пожалуй, единичные операции.

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов-7

Операция длилась несколько часов и прошла успешно. Мальчик – уже известно, что его назвали Богдан – находится в отделении интенсивной терапии. Состояние маленького пациента стабильное, и как только он наберет вес, родители смогут забрать сына домой.

Белорусские хирурги провели эндоваскулярную операцию малышу весом 1200 граммов-10

# Операции на сердце # Здоровье # Юрий Линник # Фотофакт

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