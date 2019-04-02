Диетолог: «Ребёнок должен есть колбасу не чаще одного-двух раз в неделю»
Потребность в колбасе, а точнее в бюджетной еде, появилась в Советском Союзе ещё в тридцатые годы прошлого столетия. Выполнять поручение партии и правительства, поехал в Чикаго Анастас Микоян – нарком пищевой промышленности, где на тот момент находилось самое передовое производство. Местный мясоперерабатывающий комбинат произвёл неизгладимое впечатление на чиновника, и было решено создать в СССР точно такой же. Правда, рецептуру разрабатывали уже свою. Примечательно и то, что «Докторская» колбаса была специально создана для «больных, имеющих подорванное здоровье».
Марта Марудова, диетолог:
В колбасу добавлялось, помимо мяса, шпик, крахмал, соя – это всё варилось при высоких температурах и формировалось в такие всем известные батоны. Если мы говорим о сырокопчёной колбасе, то после варки такая колбаса подвергается копчению, несколько суток она выдерживается и готовится к употреблению, в фарш добавляется ещё шпик, сало, может быть крахмал, мука.
Ни для кого не секрет: ни один продукт в советском обществе не имел такого социального и культурного значения, как колбаса. Заветный свёрток с «Докторской» был своего рода символом советского строя и признаком благополучия в годы дефицита. Что же особенного в этой колбасе за 2.20?! Да, в общем-то, ничего, сущий пустяк – просто тогда в колбасе было больше мяса.
Марта Марудова:
В современных рецептах производитель добавляет много вредных продуктов. Например, глутамат натрия, вкусоароматические добавки, красители, ароматизаторы – состав настолько богат и, к сожалению, нехорош, то зачастую большое употребление такой продукции ведёт к вреду для здоровья.
Колбаса в XXI веке, бесспорно, продукт недорогой, доступный и весьма сытный. Однако, врачи хором цитируют Всемирную организацию здравоохранения – колбасные изделия вредны.
Марта Марудова:
Употребление ежедневно 50 г переработанного мяса, а это колбаса, сосиски, сардельки увеличивает риск колоректального рака на 18-20%. Это много! Есть независимая организация Глобальное бремя болезней, по их последним исследованиям, ежегодно более 35 тысяч людей умирают именно от тех болезней, которые вызваны регулярным употреблением колбасы и всякой такой колбасной продукции.
Даже абсолютно здоровому человеку вводить в свой рацион колбасные продукты нужно с умом. Но есть группы пациентов, которым жизненно необходимо руководствоваться пословицей – семь раз отмерь, один раз отрежь.
Марта Марудова:
По нашим белорусским санитарным нормам, ребёнок должен есть колбасу не чаще одного-двух раз в неделю. Колбаса должна быть высшего сорта либо первого сорта. После того, как она попадает в руки к тому, кто готовит колбасу, она должна ещё отвариваться не менее 5 минут. Поэтому если ребёнок или взрослый человек имеет любые заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, имеет какие-то хронические заболевания, избыточный вес, потому что колбаса имеет высокий калораж, то, конечно, её нужно употреблять как можно меньше.
Если уж так сложилось, что без палки сыровяленой ваш день прожит зря, доктора рекомендуют освоить азы приготовления традиционной домашней колбасы. Натуральный продукт на столе – гарантия крепкого здоровья.