Диетолог: «Ребёнок должен есть колбасу не чаще одного-двух раз в неделю»

Потребность в колбасе, а точнее в бюджетной еде, появилась в Советском Союзе ещё в тридцатые годы прошлого столетия. Выполнять поручение партии и правительства, поехал в Чикаго Анастас Микоян – нарком пищевой промышленности, где на тот момент находилось самое передовое производство. Местный мясоперерабатывающий комбинат произвёл неизгладимое впечатление на чиновника, и было решено создать в СССР точно такой же. Правда, рецептуру разрабатывали уже свою. Примечательно и то, что «Докторская» колбаса была специально создана для «больных, имеющих подорванное здоровье».

Марта Марудова, диетолог:

В колбасу добавлялось, помимо мяса, шпик, крахмал, соя – это всё варилось при высоких температурах и формировалось в такие всем известные батоны. Если мы говорим о сырокопчёной колбасе, то после варки такая колбаса подвергается копчению, несколько суток она выдерживается и готовится к употреблению, в фарш добавляется ещё шпик, сало, может быть крахмал, мука.

Ни для кого не секрет: ни один продукт в советском обществе не имел такого социального и культурного значения, как колбаса. Заветный свёрток с «Докторской» был своего рода символом советского строя и признаком благополучия в годы дефицита. Что же особенного в этой колбасе за 2.20?! Да, в общем-то, ничего, сущий пустяк – просто тогда в колбасе было больше мяса. Марта Марудова:

В современных рецептах производитель добавляет много вредных продуктов. Например, глутамат натрия, вкусоароматические добавки, красители, ароматизаторы – состав настолько богат и, к сожалению, нехорош, то зачастую большое употребление такой продукции ведёт к вреду для здоровья.

Колбаса в XXI веке, бесспорно, продукт недорогой, доступный и весьма сытный. Однако, врачи хором цитируют Всемирную организацию здравоохранения – колбасные изделия вредны. Марта Марудова:

Употребление ежедневно 50 г переработанного мяса, а это колбаса, сосиски, сардельки увеличивает риск колоректального рака на 18-20%. Это много! Есть независимая организация Глобальное бремя болезней, по их последним исследованиям, ежегодно более 35 тысяч людей умирают именно от тех болезней, которые вызваны регулярным употреблением колбасы и всякой такой колбасной продукции.

Даже абсолютно здоровому человеку вводить в свой рацион колбасные продукты нужно с умом. Но есть группы пациентов, которым жизненно необходимо руководствоваться пословицей – семь раз отмерь, один раз отрежь. Марта Марудова:

По нашим белорусским санитарным нормам, ребёнок должен есть колбасу не чаще одного-двух раз в неделю. Колбаса должна быть высшего сорта либо первого сорта. После того, как она попадает в руки к тому, кто готовит колбасу, она должна ещё отвариваться не менее 5 минут. Поэтому если ребёнок или взрослый человек имеет любые заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, имеет какие-то хронические заболевания, избыточный вес, потому что колбаса имеет высокий калораж, то, конечно, её нужно употреблять как можно меньше.