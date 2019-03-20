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Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор

20 марта 2019 09:57
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В Беларуси начинается сезон сбора березового сока. Как собрать полезный напиток без вреда для природы, мы спросили у гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» Оксаны Петрулевич.

Когда и где уже можно начинать собирать сок?

Оксана Петрулевич, консультант отдела реализации лесопродукции управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:   
Сроки березового сока зависят от погодных условий, но на данный момент уже можно говорить о том, что срок заготовки березового сока уже начался. Климатические условия уже это позволяют. В настоящее время северные районы еще только готовятся.  
Зависит от температурного режима. Когда ночью плюсовая температура, тогда уже начинается сокодвижение. А набухание почек говорит о прекращении сокодвижения.

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор-1

Что взять с собой в лес для сбора березового сока?

Оксана Петрулевич:
Банку мы назовем сокозаборником. Если вы собираетесь заняться этим самостоятельно, то с собой нужно взять желобок – приспособление для капания березового сока, а также приспособление для сверления каналов.

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор-4

Кто имеет право собирать березовый сок?  

Оксана Петрулевич:
В соответствии с законодательством заготовкой сока могут заниматься, в том числе и физические лица. Но единственное условие – это участки, где можно заготавливать березовый сок, – определяются только юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство. В данном случае это лесхозы, а также их структурные подразделения – лесничества.  

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор-7

Как хранить берёзовый сок. 2 совета

Сколько зарубок допустимо делать на одной березе?

Оксана Петрулевич:
Заготовка березового сока зависит от диаметра, и допустима только на березе, диаметр которой свыше 20 см на высоте 30-50 см от земли. И в данном случае максимально допустимое количество отверстий – 4. Это в том случае, если береза имеет диаметр на указанной высоте более 40 см. Это спелое и перестойное дерево.   

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор-10

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор-12

Сколько сока по закону можно собрать или можно брать, пока дерево дает?

Оксана Петрулевич:  
Наверное, пока дает, можно брать. И количество сока березы зависит от климатических условий – от температурного режима и достаточности влаги в почве.   

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор-15

Считается, что береза накапливает в себе не самые хорошие вещества. Поэтому не стоит выбирать для сбора сока дерево, близко расположенное к дороге.   

Оксана Петрулевич:
Я бы даже сказала – нельзя. Поэтому определить березы, годные для заготовки сока может только специалист. В данном случае определяют только лесхозы.

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор-18

Каков порядок действий человека, желающего собрать березовый сок?

Оксана Петрулевич:
В соответствии с законодательством, информация об участках, где возможна заготовка березового сока, в том числе физическими лицами, размещена в СМИ. Но обратиться в лесхоз и лесничество, и вам подскажут, где конкретно находится данный участок.  

Берёзовый сок: как собрать правильно, где хранить, зачем и у кого спрашивать разрешение на сбор-21

# Березовый сок # общество # Оксана Петрулевич

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