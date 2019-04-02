Занятия по футболу за месяц обойдутся больше чем в 80 рублей. Самые дорогие и популярные виды спорта для детей
Самый популярный вид спорта сегодня – лёгкая атлетика. В этом деле наших детей вдохновляем мы сами, взрослые. Массовые забеги уже по праву стали брендом белорусской столицы. В числе участников одного из Минских полумарафонов – больше 30 тысяч человек.
Для развития юных дарований открываются новые спортивные площадки. По сути для детей, но с серьёзным профессиональным оснащением. Например, спорткомплекс «Атлет». Как говорится, всё лучшее – детям. Сейчас здесь осваивают новое направление – шестиборье. Тренеры – именитые спортсмены.
Павел Кузьминский, воспитанник Минского городского центра олимпийского резерва по лёгкой атлетике:
Шестиборье включает в себя 60 м, 60 м с барьерами, прыжок в высоту, прыжок в длину, километр и толкание ядра.
Изношенные до дыр чешки и ноги в синяках. Чтобы добиться желанной выправки и гордого звания грации, каждой из них придётся истоптать ни одну пару носков. В этом на первый взгляд изящном, но очень суровом спорте ещё предстоит перетерпеть боль. Екатерина Галкина смогла, здесь знают не понаслышке. Именно в этих стенах начинала свой путь на Олимп известная белорусская гимнастка. В художественную берут аж с четырёх лет. Если позже, меньше шансов. Снижается детская гибкость.
Набор в группы здесь максимально филигранный. Миловидная внешность, гибкость и несклонность к полноте. Даже в таком маленьком возрасте в зале присутствует конкуренция. Тем, кто едва не дотянул до необходимых критериев, за тренировки придётся заплатить. Плюс расходы на купальники, спортивные приборы и наряды для выступлений. В общем, недешёвое удовольствие. В среднем, всего за пару занятий в неделю в течение месяца нужно выложить более 60 рублей.
Элона Осядовская, тренер СДЮШОР по художественной гимнастике:
В 12 лет начинают показывать какие-то результаты, выезжать на международные соревнования. Если ребёнок хорошо хочет выглядеть, то это очень затратно. В своём интервью Мелитина Станюта как-то сказала, что если она продаст все свои купальники, она может себе неплохую машину купить.
В числе самых дорогих также хоккей, теннис, конный спорт. Сборы и соревнования тоже большая статья затрат. Кстати, занятия по футболу только за месяц обойдутся больше чем в 80 рублей. А вот всего час на бадминтоне потянет на 40 рублей. И это притом, что своей очереди в игровой зал приходится держаться месяцами. Спорткомплексы перегружены. Так что прежде чем раскошелиться на походы своего чада в секцию или кружок, специалисты советуют, в первую очередь, выяснить, а хочет ли ребёнок заниматься спортом, в принципе?
Не менее популярны сегодня занятия по борьбе. Эти навыки пригодятся не только в спорте, но и в повседневной жизни. Здесь учат не опускать руки в сложные моменты, воспитывают дисциплину и помогают найти друзей.
Как раз-таки борьба значилась первой в списке на ведущих международных соревнованиях. Предстоящие II Европейские игры – не исключение. Эти ребята за нашу национальную команду будут держать кулачки. Впрочем, подопечные из Дворца борьбы имени Александра Медведя в этом году признаны лучшими в Беларуси. Всего здесь занимаются свыше 600 человек. Самому младшему нет и девяти.
Вячеслав Уханов, тренер Дворца борьбы им. А.Медведя:
Через наши руки проходит по 1 000 ребят и мы их всех проверяем, смотрим физическую подготовку и технику. Но если ему не суждено приносить медали, зато он станет сильным и ловким.
Сильным искусством, а именно вольной и греко-римской борьбой, сегодня увлекается и слабый пол. Выглядит весьма эффектно. На неделе молодые спортсменки отправились на международное соревнование в Эстонию. Настроены привезти «золото».
Сегодня в Минске открыты больше сотни спортивных школ на несколько десятков тысяч учеников. Активно развивается сеть таких площадок в спальных районах. В помощь городу приходят частные залы. Однако, в школах олимпийского резерва уровень подготовки выше, и занятия бесплатные. Правда, нужно обладать хорошими данными и провести кропотливую работу над совершенствованием себя.