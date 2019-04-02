Занятия по футболу за месяц обойдутся больше чем в 80 рублей. Самые дорогие и популярные виды спорта для детей

Самый популярный вид спорта сегодня – лёгкая атлетика. В этом деле наших детей вдохновляем мы сами, взрослые. Массовые забеги уже по праву стали брендом белорусской столицы. В числе участников одного из Минских полумарафонов – больше 30 тысяч человек.

Для развития юных дарований открываются новые спортивные площадки. По сути для детей, но с серьёзным профессиональным оснащением. Например, спорткомплекс «Атлет». Как говорится, всё лучшее – детям. Сейчас здесь осваивают новое направление – шестиборье. Тренеры – именитые спортсмены.

Павел Кузьминский, воспитанник Минского городского центра олимпийского резерва по лёгкой атлетике:

Шестиборье включает в себя 60 м, 60 м с барьерами, прыжок в высоту, прыжок в длину, километр и толкание ядра.

Изношенные до дыр чешки и ноги в синяках. Чтобы добиться желанной выправки и гордого звания грации, каждой из них придётся истоптать ни одну пару носков. В этом на первый взгляд изящном, но очень суровом спорте ещё предстоит перетерпеть боль. Екатерина Галкина смогла, здесь знают не понаслышке. Именно в этих стенах начинала свой путь на Олимп известная белорусская гимнастка. В художественную берут аж с четырёх лет. Если позже, меньше шансов. Снижается детская гибкость.

Набор в группы здесь максимально филигранный. Миловидная внешность, гибкость и несклонность к полноте. Даже в таком маленьком возрасте в зале присутствует конкуренция. Тем, кто едва не дотянул до необходимых критериев, за тренировки придётся заплатить. Плюс расходы на купальники, спортивные приборы и наряды для выступлений. В общем, недешёвое удовольствие. В среднем, всего за пару занятий в неделю в течение месяца нужно выложить более 60 рублей.

Элона Осядовская, тренер СДЮШОР по художественной гимнастике:

В 12 лет начинают показывать какие-то результаты, выезжать на международные соревнования. Если ребёнок хорошо хочет выглядеть, то это очень затратно. В своём интервью Мелитина Станюта как-то сказала, что если она продаст все свои купальники, она может себе неплохую машину купить.

В числе самых дорогих также хоккей, теннис, конный спорт. Сборы и соревнования тоже большая статья затрат. Кстати, занятия по футболу только за месяц обойдутся больше чем в 80 рублей. А вот всего час на бадминтоне потянет на 40 рублей. И это притом, что своей очереди в игровой зал приходится держаться месяцами. Спорткомплексы перегружены. Так что прежде чем раскошелиться на походы своего чада в секцию или кружок, специалисты советуют, в первую очередь, выяснить, а хочет ли ребёнок заниматься спортом, в принципе?

Не менее популярны сегодня занятия по борьбе. Эти навыки пригодятся не только в спорте, но и в повседневной жизни. Здесь учат не опускать руки в сложные моменты, воспитывают дисциплину и помогают найти друзей.

Как раз-таки борьба значилась первой в списке на ведущих международных соревнованиях. Предстоящие II Европейские игры – не исключение. Эти ребята за нашу национальную команду будут держать кулачки. Впрочем, подопечные из Дворца борьбы имени Александра Медведя в этом году признаны лучшими в Беларуси. Всего здесь занимаются свыше 600 человек. Самому младшему нет и девяти. Вячеслав Уханов, тренер Дворца борьбы им. А.Медведя:

Через наши руки проходит по 1 000 ребят и мы их всех проверяем, смотрим физическую подготовку и технику. Но если ему не суждено приносить медали, зато он станет сильным и ловким.