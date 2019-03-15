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Что нужно сделать, чтобы сон был крепким и здоровым? 8 простых советов

15 марта 2019 10:04
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии» – Геннадий Гудный.

Сколько нужно спать взрослому?

Какие вы можете дать рекомендации для здорового сна?

Геннадий Гудный, заведующий отделением анестезиологии и реанимации ГУ «РНПЦ оториноларингологии»:
В основе здорового сна лежат простые рекомендации. Это здоровый образ жизни, перед сном человеку нельзя объедаться. Необходимо все серьёзные, сложные какие-то задачи, например, изучение английского, все проблемы и трудные мыслительные процессы отложить на первую половину дня, но не делать это всё перед сном. Не смотреть телевизор, не пользоваться гаджетами. Яркий свет, звук – это всё должно быть исключено за 2 или 3 часа до сна. Только спокойная музыка, спокойные фильмы перед сном. Свет должен быть более притуплённым перед сном.

К каким заболеваниям приводит нездоровый сон?

Что нужно сделать, чтобы сон был крепким и здоровым? 8 простых советов-1

# Здоровье # Здоровье # Геннадий Гудный # Фотофакт # Консультация врача

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