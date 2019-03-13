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Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ

13 марта 2019 21:00
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Новости Беларуси. Необычную автошколу открывают в Беларуси. Обучать вождению здесь будут людей, перенесших травму шеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-1

Учащиеся пройдут не только классический теоретический курс, но и на практике получат навыки управления авто. Занятия начнутся уже в апреле, причем для людей с инвалидностью они будут бесплатными. Кто может воспользоваться этим шансом – узнавал корреспондент Евгений Поболовец.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-4

Евгений Шевко за рулем уже много лет, несмотря на полученную травму шеи. Автомобиль со специальным оборудованием купил в Германии, там же приобрел и другие приспособления, помогающие при движении.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-7

Евгений Поболовец, СТВ:
Вот такое незамысловатое устройство на белорусские деньги стоит 700 рублей. Правда, в нашей стране оно не производится, приходится закупать в Германии. Принцип работы очень прост: через специальный держатель устройство крепится на руле.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-10

Затем вот в таком положении вставляется кисть руки, и в итоге это позволяет во время движения крутить руль, не прилагая серьезных физических усилий.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-13

Евгений – один из немногих с травмой шеи, кому разрешено управлять автомобилем. Специальную медкомиссию пройти действительно сложно: проверяют по 12 методикам, в нормативе должны быть все 12.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-16

Татьяна Чумакова, старший научный сотрудник лаборатории РНПЦ МЭиР:
По совокупности выполнения всех методик определяется и работоспособность, и подвижность, и нарушение функций центральной нервной системы, зрительной, сенсорно-моторной, которые нужны для управления транспортным средством.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-19

Врачам, которые допускают человека на дорогу, надо убедиться в том, что он и сам не попадет в аварию, и другим водителям не создаст помех.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-22

Наталья Волынец, врач-эксперт, заведующая отделом РНПЦ МЭиР:
Мы допускаем людей с нарушением функций легкой степени, с легкими двигательными нарушениями в руках. При условии, что человек сохраняет возможность поддерживать позу сидя, то есть достаточно устойчиво сидеть в кресле.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-25

И хоть послаблений по медицинской части люди с инвалидностью не получили, но кое-какие изменения в белорусское законодательство в начале 2019 года все же внесли. Сейчас все люди с ограниченными физическими возможностями могут работать водителем категории В. И теперь для многих это шанс.

В том числе и потому возникла идея открыть автошколу для людей с травмой шеи. Нашли спонсоров, закупили оборудование и уже набрали первую группу учащихся – 15 человек. В том числе и одна женщина.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-28

Инна Дегилевич:
Для меня это шанс научиться и понять, что это такое. Возможно, если у нас произойдут изменения на законодательном уровне, стать полноправным участником дорожного движения.

Обучение начнут в середине апреля, для людей с инвалидностью оно бесплатно. В том числе и проживание в гостинице – в группе много приезжих. Это и белорусы из регионов, и россияне, и украинцы. Интерес к курсам большой. Хотя организаторы сразу предупреждают желающих: обучение вождению не даст им права ездить по дорогам общего пользования.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-31

Евгений Шевко, председатель Ассоциации инвалидов-колясочников:
Во-первых, это часть какого-то самоутверждения. Я могу это делать. Второе – практическое применение. Это один из шагов, чтобы доказать тем органам медицины, которые запрещают, что я могу водить автомобиль и попытаться все-таки получить заветную справку.

Автошколу для людей, перенесших травму шеи, откроют в Беларуси в апреле. Репортаж СТВ-34

В любом случае, за реализацией этой инициативы будет интересно наблюдать. За три месяца обучение пройдут не менее 50 людей с ограниченными возможностями. И о каждом снимут мотивирующие ролики – истории успеха. Если эксперимент признают удачным, возможно, и законодательство сделают проще.

Ведь одно дело говорить «я смогу», а другое – показать, что я уже умею.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Здоровье # Евгений Поболовец # Татьяна Чумакова # Наталья Волынец # Евгений Шевко # Инна Дегилевич # Фотофакт

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