«Самый запрещенный приём – это голодовка»: худеем к лету правильно

Как привести себя в форму без нанесения вреда здоровью, мы спросили у гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» Марты Марудовой.

Что противопоказано делать для снижения веса?

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:

На мой взгляд, самый запрещённый приём – это голодовка. Потому что сейчас все слушали, что голодовка может быть полезной по одной простой причине, что Нобелевскую премию получили специалисты области медицины, доказавшие, что в период голодовки клетки самовосстанавливаются. Это правда. Поэтому голодать мы должны 1 раз в сутки – это ночью. Когда мы спим и не едим. Все остальное время мы должны кормить себя каждые 3,5-4 часа.

Так называемое дробное питание – о нём нужно напоминать постоянно. Оно само по себе разгоняет обменные процессы, улучшает состояние человека и психологически не даёт человеку ощущения того, что он на диете. Потому что он всё время ест.

В первую очередь, человек начинает худеть за счет потери жировой массы.

Марта Марудова:

Безусловно. Поэтому дробное питание и правильные продукты – белковая пища, клетчатка, овощи, зелень – это то, что должно быть в рационе ежедневно у взрослого человека. Особенно у того, кто хочет похудеть.

Говорят, всё индивидуально: кому-то необходимо дробное питание, а кому-то необходимо пропускать не менее 5 часов, чтобы чувствовать себя в тонусе. Как определить что нужно организму?

Марта Марудова:

Здесь разобраться чётко и понятно. Если плохо от частых приёмов пищи либо плохо от редких приёмов пищи, то здесь что-то не так. Как правило, нужно обращаться к специалисту. Потому что есть диагнозы «преддиабет», «инсулиновая резистентность», ещё какие-то. Когда самостоятельные интервенции снижения веса могут только усугубить ситуацию.

Поэтому если человек понимает, что если он длительное время делает что-то, пытается, напрягается, и всё равно проблема усугубляется, то, значит, нужно идти к специалисту и обследоваться.

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