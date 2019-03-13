«Хочешь ожиреть – не досыпай»: как решить проблему ночного переедания?

Как привести себя в форму без нанесения вреда здоровью, мы спросили у гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» Марты Марудовой.

Есть такой синдром «расстройство пищевого поведения».

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:

Очень часто сейчас. Это компульсивное переедание. Когда человек «зажорами» заедает что-то. Это синдром ночной еды, когда человек встаёт и ночью ест, и не помнит это утром. Это булимия, когда человек после обильных приёмов пищи вызывает себе рвоту. То есть здесь одной диетой и обращением к диетологу проблему не решить. Поэтому, в любом случае, если мы обращаемся с расстройством пищевого поведения в поликлинику или к специалисту, там должен работать корректировщик рациона питания, врач, специалист по расстройству пищевого поведения. Это психиатр, психотерапевт.

Здесь есть один маркер: когда человек испытывает чувство вины вперемешку с отвращением, что «я хочу всё поменять, но у меня самостоятельно не получается», «как я так могу!», «с понедельника я начну», «после праздников я начну», но никак не выходит. Это такой большой маркер, который говорит, что нужно обращаться за помощью.

Правда ли, что ночной приём пищи ведет к абдоминальному ожирению?

Марта Марудова:

Да. В принципе, ночное бдение ведёт к любому ожирению: к набору висцерального жира. Как правило, ночью человек кушает не куриную грудку и не брокколи. Как правило, ночью хочется конфеток. А конфетки, сладости, пирожки, булочки – они откладываются, конечно же, в районе талии и живота.

А если человек поздно приходит с работы и поздно ложится спать?

Марта Марудова:

Недосып – это мощный фактор набора веса. Хочешь ожиреть – не досыпай. Это классика жанра. Поэтому среднее количество часов – 7-9 часов обязательно человек должен спать, понимая, что если я сплю, просыпаюсь весел и бодр, значит, я высыпаюсь. Если я не могу соскрести себя с кровати, подняться, заставить – со сном нужно тоже что-то делать.

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