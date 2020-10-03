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«Любые физические нагрузки должны быть адекватными». Что делать, чтобы держать сердце в тонусе

03 октября 2020 10:13
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Новости Беларуси. Какие физические нагрузки любит наше сердце? Своим профессиональным мнением в студии программы «Большой город» на СТВ поделилась Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска.

«Любые физические нагрузки должны быть адекватными». Что делать, чтобы держать сердце в тонусе-1

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:
Сердце любит динамические нагрузки. И второй момент сердце любит регулярные нагрузки. По виду нагрузки, в принципе, каждый может выбрать для себя. Самый простой и эффективный обычная ходьба. Оптимальный режим тренировок 30-40 минут в день, минимум 5 раз в неделю. Другие нагрузки, как бег, плавание, велотренировки, занятие фитнесом, йога. В принципе, что душе угодно. Если это регулярно, это обязательно будет полезно для здоровья, в целом, и для сердечно-сосудистой системы.

Илона Волынец, ведущая:
Сейчас очень популярны марафоны, бег на дистанцию, например, 20 километров. Это уже слишком?

Елена Иванова:
Любые физические нагрузки должны быть адекватными. То есть, человек должен подбирать для себя тот вид нагрузки, который он хорошо переносит.

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Илона Волынец:
Я имею в виду, если человек постепенно идет к такой дистанции. Не сразу 20 километров.

Елена Иванова:
Не нужно давать себе чрезмерные нагрузки. Один человек может подняться на 3-4 этажа и уже начнет задыхаться. Другой будет три часа в тренажерном зале заниматься и прекрасно, бодро себя чувствовать. Это зависит изначально от уровня тренированности организма.

Поэтому нужно ориентироваться на общее самочувствие. В профилактических целях, чтобы поддерживать состояние здоровья, тяжелые нагрузки необязательны. Достаточно просто ходьбы.

Илона Волынец:
То есть, достаточно пару остановок пройти пешком после работы?

Елена Иванова:
Да, совершенно верно. Если это будет ежедневно, регулярно, это будет очень полезно.

# Здоровье # Здоровье # Елена Иванова # Илона Волынец

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