Проверять артериальное давление и сдавать кровь. Со скольки лет нужно регулярно посещать кардиолога?

Новости Беларуси. С какого возраста следует регулярно обследоваться у врача-кардиолога? Об этом рассказала гость программы «Большой город» на СТВ – Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска.
Илона Волынец, ведущая:
Елена Викторовна, вы по специальности – врач-кардиолог. На эту тему не можем не поговорить. Расскажите, как часто нужно посещать врача-кардиолога? Или, все в порядке, хорошо себя чувствуешь – можно и не приходить на прием?
Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:
Обращать внимание на свою сердечно-сосудистую систему необходимо лицам старше 40 лет. Начиная с сорокалетнего возраста, нужно об этом задумываться.
Илона Волынец:
То есть, до 40 лет, если сердце не болит, можно не приходить, не проверяться?
Елена Иванова:
Если мы не берем во внимание врожденные пороки и заболевания сердечно-сосудистой системы, то, конечно, эти болезни более ассоциированы с пожилым возрастом. После 40 лет нужно начинать контролировать основные показатели, которые могут привести к развитию этих заболеваний. Мы рекомендуем ежегодно выполнять измерение артериального давления, электрокардиограмму, анализ крови на холестерин, на глюкозу. Таким образом мы можем контролировать в начальной стадии те факторы риска, которые впоследствии могут привести к более серьезным проблемам со здоровьем. Посещать доктора, если нет симптомов, не обязательно.
«Любые физические нагрузки должны быть адекватными». Что делать, чтобы держать сердце в тонусе
Вы можете посетить помощника врача. Помощник врача проведет осмотр, тестирование и консультирование по факторам риска, оформит направление на нужное обследование. И после проведения обследований, если будут какие-то отклонения от нормы, организует консультацию специалиста нужного профиля. Распространенность сердечно-сосудистых болезней очень высокая, с возрастом она увеличивается, хотя сейчас во всем мире и в нашей стране мы отмечаем омоложение этой патологии. Это связано с нашим образом жизни и с распространением таких факторов риска, как повышенные артериальное давление и уровень холестерина, курение, избыточный вес, ожирение, гиподинамия. Это те факторы, которые, складываясь, могут привести к более серьезным проблемам с сердцем.