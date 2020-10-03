Проверять артериальное давление и сдавать кровь. Со скольки лет нужно регулярно посещать кардиолога?

Новости Беларуси. С какого возраста следует регулярно обследоваться у врача-кардиолога? Об этом рассказала гость программы «Большой город» на СТВ – Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района Минска.

Илона Волынец, ведущая:

Елена Викторовна, вы по специальности – врач-кардиолог. На эту тему не можем не поговорить. Расскажите, как часто нужно посещать врача-кардиолога? Или, все в порядке, хорошо себя чувствуешь – можно и не приходить на прием?

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники Центрального района:

Обращать внимание на свою сердечно-сосудистую систему необходимо лицам старше 40 лет. Начиная с сорокалетнего возраста, нужно об этом задумываться.

Илона Волынец:

То есть, до 40 лет, если сердце не болит, можно не приходить, не проверяться?