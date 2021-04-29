Что делать, если натирает обувь? Эти советы вам помогут

Вероника Бельская, стилист:

Проблематичными местами в обуви бывают узкий нос, жесткий задник и при плоской подошве – подушечки нашей стопы.

А вы знали, что навсегда забыть о мозолях возможно?

Вероника Бельская:

Специальные гелевые силиконовые накладки, которые минимизируют трение с жесткими материалами нашей нежной кожи. Несколько домашних методов – это либо глицериносодержащие вещества, которые размягчают кожу, либо спиртосодержащие, которые помогают нам растянуть. Но самый важный лайфхак в совокупности с этим – это наличие плотного широкого носка, который будет нам помогать растягивать кожу.

Когда мечта в виде очаровательных новых туфелек в ваших руках, не спешите выгуливать пару. Работайте на опережение. Чтобы не допустить мозолей, для начала ватным диском, пропитанным спиртом, смочите места, где обувь может натирать. Также предотвратить появление водяных пузырьков на ногах поможет пластырь, заранее наклеенный на места «в зоне риска». Алексей Рубченя, врач общей практики 39-ой городской клинической поликлиники г. Минска:

Любая обувь, какой бы красивой она ни была должна подходить по размеру и полноте в первую очередь, потому что если неправильная полнота стопы и нет полного соприкосновения ноги со стелькой, начинают появляться мозоли. Если сколиозы, нужно обратиться к травматологу-ортопеду, подобрать себе индивидуальные стельки, которые будут корректировать постановку стопы.

Не пытайтесь ужиться с болевыми ощущениями. Почувствовали, что обувь натирает? Отложите ее до лучших времен. Если на ногах все-таки красуются мозоли, ни в коем случае не прокалывайте их. Лучше попытайтесь ускорить процесс заживления при помощи ванночек с марганцовкой, солью или с ромашкой и календулой. Алексей Рубченя:

Любое механическое воздействие вызывает травму. Травмы – это всегда воспаления, где воспаления – там и инфекции. Очень распространено использование салициловой кислоты, есть специальные пластыри с салициловой кислотой. Это не очень верно, потому что разъедается кератиновый, ороговевший слой и кожа. Лучший способ – это мочевая кислота, есть специальные мази и они замечательным образом, если постоянно ими пользоваться, снимают все натоптыши, которые есть на ногах.