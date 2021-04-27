«Могут привести в более серьёзных случаях к бесплодию и раку». Чем опасны некачественные гель-лаки?

Деньги на ветер, потрепанные нервы и проблемы со здоровьем. Всему виной полюбившийся многим модницам гель-лак, точнее его некачественные представители.

Анастасия, бьюти-эксперт:

Есть разные составы гель-лаков, они отличаются по покрытию и стойкости. Чем дешевле сырье, тем ниже стоимость гель-лака. Есть три компонента, которые влияют на здоровье человека: это формальдегид, этанол и дибутилфталат.

Удобно не равно безопасно. И если первое время ваши пальчики выглядят красиво и ухоженно, то спустя месяцы систематического использования опасных гель-покрытий их будет не узнать. Вероника Сиротко, врач общей практики отделения общеврачебной практики 39-й городской клинической поликлиники г. Минска:

Когда мы покрываем ногти гель-лаком, мы снимаем какую-то структуру ногтевой пластины, затем обезжириваем, потом укрепляем, ультрафиолетовая лампа – это все негативно влияет на ногти, наши ногти, как говорят, не дышат.

Последствия бывают куда опаснее. Анастасия:

Они выделяют пары, которые влияют на организм человека, и в дальнейшем могут привести к тошноте, головокружению, а также в более серьезных случаях к бесплодию и раку.

Ответственность за качество предоставляемых услуг ложится на мастера и владельцев салонов, которые закупают так называемые расходники. Перед началом процедуры специалист ногтевого сервиса обязан ознакомить клиента с ассортиментом гель-лаков и рассказать об их составе. Также он вправе отказать в процедуре.

Анастасия:

Мастер может отказать, если у клиента онихолизис, например, – это заболевание ногтевой пластины, которое появляется после некачественного использования долговременного покрытия.