Профессиональная чистка зубов. Зачем нужна и как она делается?

Улыбка – это великая сила, универсальный язык, который понятен людям всего мира. Поэтому так важно соблюдать правильную гигиену полости рта, ведь именно она способна обеспечить красоту и здоровье ваших зубов. Однако не всегда при помощи средств домашней гигиены получается предотвратить появление проблем, особенно при наличии вредных привычек.

Наталья Грицкевич, врач-стоматолог медицинского центра «Нордин»:

Даже если человек старательно чистит зубы и использует дополнительные средства гигиены такие, как флоссы, ирригаторы, ополаскиватели, все равно он не может на 100 % очистить труднодоступные поверхности зубов. В результате на них скапливается мягкий зубной налет, который затем минерализуется и превращается в зубной камень. Если человек при этом много курит, пьет много кофе и чая, то зубной камень окрашивается в темные цвета, но, кроме эстетики, есть еще один очень важный аспект – это здоровье зубов и десен.

Чистка убирает остатки пищи с зубной поверхности и всех труднодоступных мест – в промежутках между зубами, в пародонтальных карманах, в местах соединения зуба и десны, а также очищает полость рта от бактерий и налета, которые вследствие могут стать причиной зубного камня. Наталья Грицкевич:

Сначала нужно удалить зубной камень. Это производится с помощью ультразвуковых скейлеров и различных насадок. Затем необходимо отполировать зубки. Это можно сделать с помощью специальных щеток, профессиональных паст и штрипс, а можно с помощью системы Air Flow.

Система Air Flow – это специальный наконечник, с помощью которого под большим давлением на поверхность зубов подается смесь из частичек соды и воды. При этом зубки полируются очень бережно, не повреждается эмаль, она остается гладкой, чистой и блестящей. После очищения зубов необходимо провести фторпрофилактику. Доктор наносит на зубки специальный гель либо лак с фтором и дает рекомендации по подбору средств и методов гигиены этому пациенту.