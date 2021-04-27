Почему возникает изжога и как её лечить? Рассказывает врач-гастроэнтеролог

От изжоги страдает больше 40 % населения, однако у каждого человека симптомы разные. Это чувство дискомфорта в верхней части живота и за грудиной. Изжога вызывается попаданием в пищевод содержимого желудка, обладающего высокой кислотностью. Кого-то она беспокоит раз в неделю, кого-то ежедневно. Как разобраться в этом наборе симптомов?

Лилия Аношко, врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Нордин»:

Причиной изжоги является нарушение работы клапана, ведущего из желудка в пищевод. Когда надо обращаться к врачу? Когда изжога беспокоит два раза в неделю и чаще. Это нужно, чтобы профилактировать развитие повреждений пищевода, таких как эрозии пищевода, рубцовые изменения, рак пищевода. Основными рекомендациями по изменению образа жизни являются поддержание нормальной массы тела, отказ от курения, избегание кислых и жирных продуктов.

Основной проблемой пациентов с частой изжогой становится снижение качества жизни – это уменьшение удовольствия от еды, ограничение физической активности и даже проблемы со сном. Для того, чтобы диагностировать заболевание, важно обратиться к специалисту и пройти обследование, которое может включать эндоскопию пищевода и желудка, УЗИ органов брюшной полости, после чего врач оценит причины появления изжоги.

Лилия Аношко:

У кого-то изжога есть на батон и овсянку, а у кого-то на кислый кефир или кислые ягоды. Поэтому питание при изжоге сейчас персонализируют, каждому человеку доктор старается подобрать индивидуальный рацион.

В зависимости от количества приступов изжоги в неделю, врач подбирает лечение. Возможно назначение препаратов, нейтрализующие кислоту, их назначают один раз в неделю. Возможно длительное лечение препаратами, снижающими выработку кислоты, в течение одного, двух, трех месяцев, все зависит от тяжести симптомов, наличия эрозии в пищеводе.