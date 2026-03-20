В Минской области продолжается благоустройство территорий водных объектов

Новые парковки, спортплощадки и мангалы. Благоустройство территорий водных объектов продолжается. В Минской области план на 2026 год – обустроить восемь объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активная работа ведется в Копыльском районе, где определены три прибрежных зоны. Коммунальные службы приступили к подготовке пляжей к летнему сезону – проводят уборку территорий, оборудуют спасательные посты и планируют установить малые архитектурные формы.

Более 47 тысяч деревьев и кустарников планируют высадить в Минске в 2026 году

Ирина Юхо, заместитель председателя Копыльского райисполкома:

В прошлом году были закуплены новые объекты, установлена спортивная площадка для игры в волейбол, для того, чтобы детки могли играть: песочницы, качели, навесы для отдыха. Один раз в месяц проводится культивация пляжа, чтобы был все время песочек ровненький, чтобы удобно было отдыхающим.