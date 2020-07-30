Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель

С начала года белорусские водоемы унесли 71 жизнь, из них 6 – детские жертвы. Еще 41 ребенок был на волосок от гибели, как и 135 взрослых. Их спасли сотрудники ОСВОД. Бывают случаи, когда на помощь утопающим приходят неравнодушные граждане, но, не рассчитав силы, сами идут ко дну.

Дмитрий Чешун, начальник спасательной станции ОСВОД «Комсомольское озеро»:

Как в пословице говорится: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот и тут то же самое: 7 раз подумай, прежде чем что-то сделать. Первоначально все равно сообщить на «101» о том, что произошло такое происшествие. Чаще всего, когда мы уже выдвигаемся, мы выдвигаемся не на одного утопленника – того человека, который тонет, – а уже на двух.

Специалисты рассказывают: зачастую летальные исходы случаются в запрещенных для купания местах, в трети случаев виновником трагедии становится алкоголь. На оборудованных пляжах экстремальные ситуации – редкость: круглосуточное дежурство работников предупреждает любые опасности.

Дмитрий Чешун:

Проводится профилактическая беседа с населением. Если видим детей с родителями, с родителями проводим дополнительную беседу, потому что чаще всего наши родители, к сожалению, оставляют детей одних без присмотра возле водоема, а водоем считается опасным объектом. Доносим все-таки информацию, что это опасный объект, несмотря на то, что это пляж и официальная зона для купания. Вода ошибок не прощает.

Если вы увидели тонущего, а поблизости нет спасателей, чтобы помочь придется запомнить несколько правил. Плыть за человеком без страховки – опасно, поэтому обмотайте себя любым длинным подручным средством, свободный конец привяжите к дереву, либо же отдайте тому, кто останется на берегу и поможет вытащить из воды. Дмитрий Чешун:

Если это трасса, то можно остановить автомобиль, в нем есть буксировочный трос и можно с помощью него. Если вы видите, что уже человек тонет и вообще ничего нет, а есть хотя бы напарник, то вдвоем выходите на спасение.

Подплывать к тонущему эксперты советуют только со спины, иначе он воспримет спасителя как островок безопасности. В таком случае вероятность того, что ко дну пойдут оба, крайне велика. Держать пострадавшего можно по-разному: под мышки, за челюсть или, в конце концов, тянуть за волосы – здесь все средства хороши. Главное, чтобы голова находилась над водой.

Дмитрий Чешун:

Необходимо сообщить сразу в «103», это желательно точный адрес, либо привязку к точному адресу ближайшему, который есть. Возраст, пол, о том, что произошла остановка сер дца, и производятся реанимационные мероприятия. В процессе разговора готовить пострадавшего к реанимации.

Первоначально надо понять, что с человеком произошло, т. е. проверяем у него пульс, смотрим зрачок, зрачок должен сужаться. Все мы разрываем, потому что у нас есть всего лишь 30 секунд подготовить пострадавшего к реанимации. Паховая область проверяется, чтобы не было завязок и всего остального, если есть, просто расстегиваем. Открываем рот, смотрим в рот. Чаще всего у утопленников рвотная масса, два пальца на майку, вставляете ему, проворачиваете и достаете оттуда инородный предмет.

Специалисты вторят: основная причина утоплений – паника. Дмитрий Чешун:

Первоначально – успокоиться и сориентироваться на местности, т. е. где ближайшая мель либо где ближайший берег. Если брать реку, где сильное течение, просто успокоиться, лечь на спину, течение вас самостоятельно прибьет к берегу.