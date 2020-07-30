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Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель

30 июля 2020 07:30
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С начала года белорусские водоемы унесли 71 жизнь, из них 6 – детские жертвы. Еще 41 ребенок был на волосок от гибели, как и 135 взрослых. Их спасли сотрудники ОСВОД. Бывают случаи, когда на помощь утопающим приходят неравнодушные граждане, но, не рассчитав силы, сами идут ко дну.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -1

Дмитрий Чешун, начальник спасательной станции ОСВОД «Комсомольское озеро»:
Как в пословице говорится: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот и тут то же самое: 7 раз подумай, прежде чем что-то сделать. Первоначально все равно сообщить на «101» о том, что произошло такое происшествие. Чаще всего, когда мы уже выдвигаемся, мы выдвигаемся не на одного утопленника – того человека, который тонет, – а уже на двух.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -4

Специалисты рассказывают: зачастую летальные исходы случаются в запрещенных для купания местах, в трети случаев виновником трагедии становится алкоголь. На оборудованных пляжах экстремальные ситуации – редкость: круглосуточное дежурство работников предупреждает любые опасности.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -7

Дмитрий Чешун:
Проводится профилактическая беседа с населением. Если видим детей с родителями, с родителями проводим дополнительную беседу, потому что чаще всего наши родители, к сожалению, оставляют детей одних без присмотра возле водоема, а водоем считается опасным объектом. Доносим все-таки информацию, что это опасный объект, несмотря на то, что это пляж и официальная зона для купания. Вода ошибок не прощает.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -10

Если вы увидели тонущего, а поблизости нет спасателей, чтобы помочь придется запомнить несколько правил. Плыть за человеком без страховки – опасно, поэтому обмотайте себя любым длинным подручным средством, свободный конец привяжите к дереву, либо же отдайте тому, кто останется на берегу и поможет вытащить из воды.

Дмитрий Чешун:
Если это трасса, то можно остановить автомобиль, в нем есть буксировочный трос и можно с помощью него. Если вы видите, что уже человек тонет и вообще ничего нет, а есть хотя бы напарник, то вдвоем выходите на спасение.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -13

Подплывать к тонущему эксперты советуют только со спины, иначе он воспримет спасителя как островок безопасности. В таком случае вероятность того, что ко дну пойдут оба, крайне велика. Держать пострадавшего можно по-разному: под мышки, за челюсть или, в конце концов, тянуть за волосы – здесь все средства хороши. Главное, чтобы голова находилась над водой.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -16

Дмитрий Чешун:
Необходимо сообщить сразу в «103», это желательно точный адрес, либо привязку к точному адресу ближайшему, который есть. Возраст, пол, о том, что произошла остановка сер

дца, и производятся реанимационные мероприятия. В процессе разговора готовить пострадавшего к реанимации.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -19

Первоначально надо понять, что с человеком произошло, т. е. проверяем у него пульс, смотрим зрачок, зрачок должен сужаться. Все мы разрываем, потому что у нас есть всего лишь 30 секунд подготовить пострадавшего к реанимации. Паховая область проверяется, чтобы не было завязок и всего остального, если есть, просто расстегиваем. Открываем рот, смотрим в рот. Чаще всего у утопленников рвотная масса, два пальца на майку, вставляете ему, проворачиваете и достаете оттуда инородный предмет.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -22

Специалисты вторят: основная причина утоплений – паника.

Дмитрий Чешун:
Первоначально – успокоиться и сориентироваться на местности, т. е. где ближайшая мель либо где ближайший берег. Если брать реку, где сильное течение, просто успокоиться, лечь на спину, течение вас самостоятельно прибьет к берегу.

Что делать, если человек тонет? Показывает спасатель -25

ОСВОД в очередной раз напоминает любителям отдыха у воды о соблюдении правил безопасности, а родителям – о том, что оставлять малолетних детей без присмотра опасно.

# Правила безопасности # Здоровье # Дмитрий Чешун # Валерия Борисевич # Фотофакт # Спасение

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