Заболел ребёнок: при каких симптомах нужно вызывать «скорую»?

Кишечные инфекции имеют схожую симптоматику, как у коронавируса, как родителю распознать, что у ребенка, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Алина Савенко, врач-инфекционист приемного отделения УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»:

Если температура 39-40, и она не сбивается конкретными дозами жаропонижающим, то тогда, конечно, нужно вызывать скорую помощь, нужно ехать в стационар. Если мама видит или папа, что они с температурой справляются, то можно наблюдаться дома.

В клинике при кишечных инфекциях это всегда присутствие либо рвоты, либо жидкого стула. И тоже нужно маме понимать, что если количество поступившей жидкости больше, чем количество выделенной, можно находиться дома, можно дома подлечиться. Если же то, что поступает ребенку, значительно меньше, чем он выделяет, он очень быстро уйдет в интоксикацию, дегидратацию и там уже совсем другой может быть исход. Поэтому, в первую очередь, маме смотреть, справляется она или нет, понимает, что происходит или нет. Если есть страх, тревога, неуверенность в своих действиях, то, конечно, нужно вызывать бригаду скорой помощи и госпитализироваться.

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Меняется ли отношение родителей к вакцинации либо сейчас, в век Интернета стало сложнее с этим?

Алина Савенко:

Я бы сказала, что меньше. В инфекционной патологии я больше 10 лет и за это время меньше родителей, которые по каким-то личным убеждениям отказываются от прививок. Есть детки, которым нельзя прививаться и это нормально, мы от этого никуда не уйдем. Но вот процент тех, которые по личным убеждениям, по каким-то домыслам не прививаются, их стало меньше, на мой взгляд. Это очень радует.