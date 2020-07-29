Можно ли заразиться коронавирусом повторно и есть ли в Минске коллективный иммунитет? Отвечает врач-инфекционист

Алина Савенко, врач-инфекционист приемного отделения УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»: Я не расцениваю эту награду как какую-то личную, потому что когда пришла беда, когда пришел коронавирус, все наше отделение как один, все наши коллеги встали и стали работать, работать тяжело, очень ответственно. И это не лично моя награда, это награда всему нашему отделению, даже всему нашему стационару, он очень большой, но он очень сильно поработал и продолжает работать, еще все это актуально. Это не лично мне, это для всех.

Как дети переносят это заболевание? Насколько серьезными могут быть последствия?

Алина Савенко:

Принято, что дети переносят легче, много носительства – это, действительно, так, но мы забываем об уязвимых группах пациентов: о детках с хроническими патологиями сердца, о врожденных пороках, детки с патологией ЦНС те, кто перенес ранее какие-то сильные инфекции – вот они переносят тяжело. И эта наша незащищенная группа, это те дети, которым нужно уделять больше внимания и лечить их, конечно, сложнее. Сказать, что будет через 10 лет с этим ребенком, пока не сможет никто, потому что еще не прошло столько времени, чтобы изучить.

Заболел ребёнок: при каких симптомах нужно вызывать «скорую»?

Сталкивались ли вы с повторным заражением?

Алина Савенко:

Насколько я знаю, среди деток повторного заражения у нас не было. Те случаи в мировой практике, которые освещены, там, скорее, был изначально неправильно поставлен диагноз, потому что при коронавирусной инфекции при диагностике коронавируса тоже могут быть ошибки, и есть ряд особенно вирусных заболеваний, при которых серологические тесты могут давать положительный результат. С этим тоже мы сталкивались, т. е. может быть положительный ложный результат.

Что удалось выяснить насчет коллективного иммунитета?

Алина Савенко:

Наглядный пример: возьмем 100 человек, чтобы был иммунитет толпы, нужно чтобы переболело три четверти, т. е. они либо переболели, либо получили антитела с прививкой. 75 человек с антителами для того, чтобы 25 не заболели. И если в Минске у нас живет около двух миллионов людей, то нужно чтобы полтора миллиона были с антителами, чтобы полмиллиона не заболели. В ближайшее время на это рассчитывать не стоит.

Вот есть вакцинация, человеку внедряют мертвый вирус. В случае с коронавирусом вакцина представляет собой оболочку вируса, организм вырабатывает к нему антитела, но если они не вырабатываются, то есть ли смысл вакцинации против коронавируса?

Алина Савенко:

Смысл вакцинации есть. Антитела в ответ на вакцину выработаются у большого процента людей, и посредством вакцинации можно будет создать коллективный иммунитет.

В вопросе с коронавирусной инфекцией, как и с большинством вирусных инфекций вообще первично – это профилактика. Респираторный этикет, который актуален всегда, сейчас он актуален как никогда. Это и ношение маски, это и кашель, и чихание в локоть и это много других простых правил, которые в нашей силе, возможности к исполнению привести, т. е. это несложный свод каких-то элементарных правил личной гигиены, которые нужно прививать и деткам, и взрослым соблюдать.