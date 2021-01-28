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Смотреть прогноз погоды заранее и выбирать обувь с ребристой подошвой. Какие правила следует соблюдать зимой, чтобы не получить травму?

28 января 2021 12:32
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Этой зимой тысячи людей взяли санки, тюбинги, лыжи, сноуборды и отправились покорять снежные склоны. Но в погоне за адреналином важно не забывать о технике безопасности.

Смотреть прогноз погоды заранее и выбирать обувь с ребристой подошвой. Какие правила следует соблюдать зимой, чтобы не получить травму? -1

Леонид Кравчук, начальник отдела маркетинга горнолыжного спортивного комплекса:
В обязательном порядке мы рекомендуем брать шлем, прокатные очки, а также иметь перчатки ввиду высокой минусовой температуры – все это оборудование защищает вас от падений либо других травм на склоне, потому как скорость, достигаемая при спуске, может превалировать и быть опасной для вас.

Смотреть прогноз погоды заранее и выбирать обувь с ребристой подошвой. Какие правила следует соблюдать зимой, чтобы не получить травму? -4

Каждую зиму детский травматизм доставляет немало хлопот медикам. Задача взрослых – научить ребенка правилам поведения при активном отдыхе. Так, на коньках нужно кататься на специально оборудованных площадках. Ни в коем случае не следует выдавать пируэты на тонком льду. При игре в снежки нужно беречь лицо. Очень часто такие зимние забавы приводят к травмам глаз.

Смотреть прогноз погоды заранее и выбирать обувь с ребристой подошвой. Какие правила следует соблюдать зимой, чтобы не получить травму? -7

Станислав Третьяк, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук:
Что касается в принципе особенностей зимнего травматизма, он отличается от летнего – это велосипед, роликовые коньки, деревья, игровые площадки, падения. Здесь есть определенное но – одежда. В основном это пуховики, в них есть большой плюс: они смягчают удар.

Смотреть прогноз погоды заранее и выбирать обувь с ребристой подошвой. Какие правила следует соблюдать зимой, чтобы не получить травму? -10

Гололед – еще одна причина ушибов и переломов. Просматривайте прогноз погоды заранее, выбирайте обувь с ребристой подошвой. Ношение обуви на каблуках увеличивает риск получения травмы. Также, выходя на улицу, не спешите, избегайте резких движений. Еще одна опасность – скользкие ступеньки. Старайтесь избегать их, а если это невозможно, при спуске ставьте ногу вдоль ступеньки, эта позиция смягчит падение в случае потери равновесия.

Станислав Третьяк:
Детские кости имеют свои особенности по строению в отличие от взрослых, здесь есть свои плюсы. Мы видим по травмпунктам, что количество тяжелых травм в зимнее время у детей меньше, летом, к сожалению (плюс это и каникулы, отсутствие должного внимания со стороны родителей), на порядок этих травм больше.

Смотреть прогноз погоды заранее и выбирать обувь с ребристой подошвой. Какие правила следует соблюдать зимой, чтобы не получить травму? -13

Зимой также возрастает количество транспортных травм. Помните, на скользком покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается. Пересекая проезжую часть, пользуйтесь пешеходным переходом, а в ночное время не забывайте про световозвращающие элементы. Многих травм можно избежать, если сохранять бдительность и придерживаться определенных правил техники безопасности.

# травматология # Здоровье # Станислав Третьяк # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Здоровье

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