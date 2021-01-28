Смотреть прогноз погоды заранее и выбирать обувь с ребристой подошвой. Какие правила следует соблюдать зимой, чтобы не получить травму?

Этой зимой тысячи людей взяли санки, тюбинги, лыжи, сноуборды и отправились покорять снежные склоны. Но в погоне за адреналином важно не забывать о технике безопасности.
Этой зимой тысячи людей взяли санки, тюбинги, лыжи, сноуборды и отправились покорять снежные склоны. Но в погоне за адреналином важно не забывать о технике безопасности.
Леонид Кравчук, начальник отдела маркетинга горнолыжного спортивного комплекса:
В обязательном порядке мы рекомендуем брать шлем, прокатные очки, а также иметь перчатки ввиду высокой минусовой температуры – все это оборудование защищает вас от падений либо других травм на склоне, потому как скорость, достигаемая при спуске, может превалировать и быть опасной для вас.
Каждую зиму детский травматизм доставляет немало хлопот медикам. Задача взрослых – научить ребенка правилам поведения при активном отдыхе. Так, на коньках нужно кататься на специально оборудованных площадках. Ни в коем случае не следует выдавать пируэты на тонком льду. При игре в снежки нужно беречь лицо. Очень часто такие зимние забавы приводят к травмам глаз.
Станислав Третьяк, врач травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук:
Что касается в принципе особенностей зимнего травматизма, он отличается от летнего – это велосипед, роликовые коньки, деревья, игровые площадки, падения. Здесь есть определенное но – одежда. В основном это пуховики, в них есть большой плюс: они смягчают удар.
Гололед – еще одна причина ушибов и переломов. Просматривайте прогноз погоды заранее, выбирайте обувь с ребристой подошвой. Ношение обуви на каблуках увеличивает риск получения травмы. Также, выходя на улицу, не спешите, избегайте резких движений. Еще одна опасность – скользкие ступеньки. Старайтесь избегать их, а если это невозможно, при спуске ставьте ногу вдоль ступеньки, эта позиция смягчит падение в случае потери равновесия.
Станислав Третьяк:
Детские кости имеют свои особенности по строению в отличие от взрослых, здесь есть свои плюсы. Мы видим по травмпунктам, что количество тяжелых травм в зимнее время у детей меньше, летом, к сожалению (плюс это и каникулы, отсутствие должного внимания со стороны родителей), на порядок этих травм больше.
Зимой также возрастает количество транспортных травм. Помните, на скользком покрытии тормозной путь автомобиля увеличивается. Пересекая проезжую часть, пользуйтесь пешеходным переходом, а в ночное время не забывайте про световозвращающие элементы. Многих травм можно избежать, если сохранять бдительность и придерживаться определенных правил техники безопасности.