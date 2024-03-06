Что чаще всего вызывает аллергию весной? Ответил кандидат медицинских наук

Что чаще всего у белорусов весной вызывает аллергию?

Климатическая весна пришла в Беларусь, а вместе с ней сезонная аллергия, которая доставляет много неудобств. Поговорили об это с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Дмитрий Буза, заведующий аллергологическим отделением УЗ «4-я городская детская клиническая больница», главный внештатный детский аллерголог Министерства здравоохранения Республики Беларусь, кандидат медицинских наук:

Есть народные приметы, а есть приметы аллергологов. У нас есть примета: если тебя позвали на телевидение или радио, значит, наступила весна.

Аллергены с нами круглый год. Это и пыль, и шерсть, и пыльца. Но пыльца сезонная, поэтому с наступлением весны, что чаще всего замечают, человек выходит на улицу, чихает, чешет нос, глаза. То есть идет реакция на пыльцу.

В этом году весна у нас очень ранняя, уже появилась пыльца деревьев. Она и провоцирует симптомы, которые мы видим на улице.