Сухой навязчивый кашель может быть признаком коклюша. Что делать при таком заболевании?

Такой недуг часто называют «стодневный кашель», так как его симптомы могут держаться до четырех месяцев! Коклюш – одно из самых частых детских заболеваний. Бактериальная инфекция, возбудителем которой считается коклюшная палочка. Вначале заболевание проявляется как обычная вирусная инфекция, с кашлем, насморком и повышенной температурой. Только эти симптомы не проходят, а нарастают в своей симптоматике.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Примерно через две недели кашель приобретает навязчивый оттенок, становится более частым и характеризуется таким состоянием, которое называется реприз. Это кашель до рвоты, может быть с покраснением глаз, слезотечением и состоянием, когда ребенок жалуется на нехватку воздуха в этот период. Коклюш опасен своими осложнениями, особенно у детей младшего возраста.

Осложнения могут быть со стороны дыхательной системы, из-за нехватки воздуха у ребенка могут появляться панические атаки. В некоторых случаях сильный кашель может приводить даже к перелому ребер. Наталья Орлова:

Есть обследования, которые подтверждают и диагностируют это состояние. Это мазок из носоглотки на ПЦР. Он будет положительным в более раннем сроке заболевания, после 3-4 недель. Ребенок в том числе обследуется на ИФА к коклюшному токсину, что является диагностическим критерием для подтверждения данного заболевания.

Предостеречь ребенка от заболевания можно при помощи вакцинации, которая начинается в 2 месяца. На первом году жизни она проводится в три этапа вакцинами, которые в своем составе имеют так называемый коклюшный компонент. Такая прививка не исключает развития заболевания, однако сможет уберечь от осложнений. Наталья Орлова:

В настоящее время пациенты, которые обращаются за медпомощью с жалобами на длительный навязчивый кашель, обследуются в отношении атипичных микробов, которыми являются респираторные хламидии и микоплазмы. К сожалению, в данный момент встречаются пациенты, у которых присутствует микст-инфекция: коклюш – хламидиоз респираторный, коклюш – микоплазмоз респираторный. И другие микробы.