Рак груди 1 стадии лечится у 90% женщин. Какие исследования молочных желёз нужно проходить регулярно?

Каждая восьмая женщина в мире сталкивается с диагнозом рак молочной железы, среди женских онкопатологий он занимает первое место. Развивается такой недуг в результате бесконтрольного деления и роста злокачественных клеток. Успешность лечения зависит от стадии, на которой выявлена опухоль.

Марина Макарчук, врач-онколог медицинского центра «Нордин»:

Болеют женщины самых разных возрастов, чаще женщины после 50 лет и старше. В последнее время отмечается появление опухоли у женщин и в 30-40 лет. Есть пациентки моложе 30 лет. У молодых женщин заболевание протекает более стремительно, агрессивно. У женщин пожилого возраста оно протекает более спокойно.

На развитие рака груди могут влиять такие факторы, как наследственность, сильные стрессы, нарушение репродуктивной функции женщин, которые не рожали, а также гинекологические и эндокринные заболевания. Марина Макарчук:

Наряду с классическими формами рака молочной железы встречаются более редкие формы, когда рак маскируется под доброкачественную дисплазию молочных желез, воспалительные процессы, формы рака, когда в груди не определяется опухолевый узел и лишь только по метастатическому процессу ставится этот диагноз. Опухолевый процесс в груди может развиваться как на фоне абсолютно здоровой ткани молочной железы, так и на фоне уже имеющихся пролиферативных процессов.

Своевременно обнаружить заболевание поможет самообследование груди, которое стоит проводить каждый месяц. Осмотрите перед зеркалом форму и внешний вид вашей молочной железы, поднимите руки вверх и осмотрите грудь с обеих сторон. Продолжите обследование в положении лежа, после нащупайте пальцами лимфоузлы в области подмышек. Регулярное самообследование должно стать привычкой каждой женщины. Марина Макарчук:

Как правило, с жалобами женщины обращаются к гинекологу. И здесь очень важно, чтобы доктор правильно выслушал, собрал анамнез, жалобы, осмотрел молочные железы, пропульпировал, в том числе регионарные лимфоузлы. На сегодня самым распространенным методом обследования молочных желез, информативным является УЗИ, которое можно делать в любом возрасте.

Женщин могут беспокоить боли молочных желез, выделения, нарушения строения или формы груди, а также кожных покровов. К тревожным симптомам относят слабость и резкую потерю веса. Любой из признаков должен стать поводом для обращения к врачу. Марина Макарчук:

Женщинам более старшего возраста, после 50, с накоплением инволютивных изменений в груди, рекомендуется выполнять маммографическое обследование. Но есть случаи, когда нам помогает новая методика – МРТ молочных желез с контрастным усилением, особенно когда мы имеем дело с эхоплотностью тканей молочной железы.