Какие стадии варикоза существуют и какими современными методами можно вылечить болезнь?

Вены – это кровеносные сосуды, которые несут нашу кровь к сердцу. Каждый день они перекачивают до 7 000 литров крови, которая обогащается кислородом и снова течет к органам. К сожалению, нередко в этой системе происходят сбои.

Георгий Кордзахия, врач-флеболог медицинского центра «Кравира»:

Варикозная болезнь нижних конечностей – это патология, которая обусловлена нарушением функции клапанов венозной стенки. Данный вопрос очень актуален, так как по статистике в Республике Беларусь каждый третий человек страдает этой болезнью. Всего есть шесть стадий развития варикозной болезни. От первой до шестой стадии в зависимости от ее тяжести.

Среди главных причин появления варикозной болезни выделяют наследственность. До 70 % случаев связывают с такой предрасположенностью. Малоподвижный образ жизни, стоячая работа или избыточная масса тела также могут стать причиной появления варикоза. Георгий Кордзахия:

Первая стадия – это когда пациент замечает телеангиэктазии, сосудистые звездочки на ногах. Это бессимптомная стадия, когда не требуется хирургическое вмешательство. Вторая и третья стадия – начинаются симптомы, чувство тяжести в ногах после рабочего дня, ночные судороги. Отек – это как раз третья стадия. Четвертая стадия – на ноге появляются коричневые пятна, мы называем их пигментациями. Пятая и шестая стадии – это когда уже есть трофическая язва.

Диагностирует варикоз врач-флеболог. Лечить такое заболевание лучше на ранних стадиях, так как последствия для организма могут быть очень серьезные. Существует высокий риск развития трофических язв или образования тромбоза. Георгий Кордзахия:

Золотым стандартом диагностики варикозной болезни является ультразвуковая диагностика. Когда пациент приходит к нам на прием, мы самостоятельно выполняем ультразвуковое исследование, смотрим клапаны, есть ли патологический рефлюкс, насколько расширена вена, меряем диаметр. И только после этого мы принимаем решение, каким методом лечить варикоз.