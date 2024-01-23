Какие стадии варикоза существуют и какими современными методами можно вылечить болезнь?

Вены – это кровеносные сосуды, которые несут нашу кровь к сердцу. Каждый день они перекачивают до 7 000 литров крови, которая обогащается кислородом и снова течет к органам. К сожалению, нередко в этой системе происходят сбои.
Вены – это кровеносные сосуды, которые несут нашу кровь к сердцу. Каждый день они перекачивают до 7 000 литров крови, которая обогащается кислородом и снова течет к органам. К сожалению, нередко в этой системе происходят сбои.
Георгий Кордзахия, врач-флеболог медицинского центра «Кравира»:
Варикозная болезнь нижних конечностей – это патология, которая обусловлена нарушением функции клапанов венозной стенки. Данный вопрос очень актуален, так как по статистике в Республике Беларусь каждый третий человек страдает этой болезнью. Всего есть шесть стадий развития варикозной болезни. От первой до шестой стадии в зависимости от ее тяжести.
Среди главных причин появления варикозной болезни выделяют наследственность. До 70 % случаев связывают с такой предрасположенностью. Малоподвижный образ жизни, стоячая работа или избыточная масса тела также могут стать причиной появления варикоза.
Георгий Кордзахия:
Первая стадия – это когда пациент замечает телеангиэктазии, сосудистые звездочки на ногах. Это бессимптомная стадия, когда не требуется хирургическое вмешательство. Вторая и третья стадия – начинаются симптомы, чувство тяжести в ногах после рабочего дня, ночные судороги. Отек – это как раз третья стадия. Четвертая стадия – на ноге появляются коричневые пятна, мы называем их пигментациями. Пятая и шестая стадии – это когда уже есть трофическая язва.
Диагностирует варикоз врач-флеболог. Лечить такое заболевание лучше на ранних стадиях, так как последствия для организма могут быть очень серьезные. Существует высокий риск развития трофических язв или образования тромбоза.
Георгий Кордзахия:
Золотым стандартом диагностики варикозной болезни является ультразвуковая диагностика. Когда пациент приходит к нам на прием, мы самостоятельно выполняем ультразвуковое исследование, смотрим клапаны, есть ли патологический рефлюкс, насколько расширена вена, меряем диаметр. И только после этого мы принимаем решение, каким методом лечить варикоз.
Основная цель лечения варикоза – это устранение всех неправильно работающих вен. Как правило, первая стадия не несет никакой опасности и лечится консервативными методами.
Георгий Кордзахия:
Вторая-шестая стадии являются показанием для хирургического вмешательства. Мы выполняем эндовенозную лазерную коагуляцию – это современный метод хирургического лечения варикозной болезни под местной анестезией. С помощью проколов вену вводится лазерный световод, вена прижигается изнутри. Видим вены большого калибра и с помощью проколов извлекаем. Называется минифлебэктомия. Чаще всего эти операции выполняются комбинированно.
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