Центр вспомогательных репродуктивных технологий открылся в минском роддоме № 2

Новости Беларуси. Центр вспомогательных репродуктивных технологий открылся 24 апреля в роддоме № 2. В каждом кабинете – только самое современное оборудование, включая специальное криохранилище для биологического материала.

Специалисты, прошедшие обучение за границей, уже обследовали пять супружеских пар, которые станут первыми пациентами нового Центра. Через две недели здесь начнут проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Курек, главный врач УЗ «Городской клинический роддом № 2»:

Наша самая главная задача – дать беременность каждому человеку, каждой семейной паре, которые не могут этого иметь. И важно не просто дать беременность, надо, чтобы эту беременность мы сохранили, мы выходили и мы родили. И буквально вчера мой заместитель оперировал женщину, которой 17 ЭКО было проведено. И она наконец получила долгожданного ребенка.