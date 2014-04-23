Что делать, чтобы не потерять зубы?

Гингивит, периодонт. Из-за чего возникают эти болезни и как их лечить?

Болезни периодонта. Что это за болезни, что они в себя включают?

Причины периодонта

Светлана Гунько, руководитель городского информационно-методического центра по стоматологии, главный внештатный стоматолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

По статистике заболеваниями периодонта страдают более 60% населения индустриальных стран. Республика Беларусь не является исключением.

Периодонт — комплекс тесно связанных между собой тканей, окружающих и поддерживающих зуб.

Периодонт, если он здоров, выполняет ряд важных для нас функций.

Светлана Гунько:

Здоровый периодонт предупреждает вывих зуба при откусывании и пережевывании пищи. Устраняет функциональную нагрузку, предупреждает вколачивание зуба в кость, служит защитой внутренней среды организма от агрессивной среды полости рта.

Ирина Чернецкая, стоматолог-терапевт:

Заболевания, которыми страдают люди, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и многие другие системные заболевания приводят к проблемам со стороны сосудов.

Основной вклад в развитие периодонта вносят бактерии.

Светлана Гунько:

При плохой гигиене полости рта активно развиваются анаэробные микроорганизмы выделяются ферменты, токсины, которые пагубно действуют на эпителий, вызывая его воспаление.

Гингивит — начальное заболевание периодонта. Долгое время человек может жить, не ощущая особого дискомфорта, пока у него не начнет кровоточить десна.

Светлана Гунько:

При высокой агрессивности микрофлоры и отсутствии должной реакции со стороны тканей или генерации разрушается не только эпителиальная ткань, но и соединительная ткань, то есть поражается кость, надкостница. Микроорганизмы повреждают корень зуба, он движется вниз и развивается заболевание, которое уже называется периодонтит.

Профилактика периодонта

Светлана Гунько:

Профилактика — приоритетное направление. Она подразделяется на первичную, вторичную и третичную. Первичная профилактика включает: индивидуальную гигиену полости рта, рациональное питание, обращение к стоматологу в плане динамического наблюдения. Вторичная профилактика включает профессиональную гигиену полости рта, комплекс терапевтических и хирургических мероприятий, которые применяются на ранней стадии заболевания. Третичная профилактика, которая включает в себя и терапевтические, и хирургические, и ортопедические мероприятия, но которые применяются уже в развившейся стадии заболевания.

Как правильно чистить зубы?

Виктория Тарногурская, заведующая терапевтическим отделением стоматологической поликлиники:

Рабочая поверхность зубной щетки захватывает обычно три зуба. Мы располагаем щетку под углом 40-45° и выметающими движениями вычищаем боковые промежутки зубов. Наша основная задача — убрать мягкий микробный налет возле десневого края и между зубов. Сделав 6-8 выметающих движений, мы перемещаем зубную щетку и повторяем эту процедуру.

Светлана Гунько:

Если при чистке зубов появляется кровоточивость — это не повод для перехода на щадящий режим чистки. Наоборот, это говорит о том, что пациент где-то неэффективно, неправильно чистит зубы. Нужно обратиться к стоматологу для обучения и для того, чтобы он получил рекомендации по уходу за полостью рта.

Сейчас есть много разновидностей ирригаторов (это тоже дополнительный метод ухода), которые используются пациентами между приемами пищи, причем эти ирригаторы небольшие, есть портативные. Пациент может даже где-то на работе после обеденного перерыва просто с помощью ирригатора очистить межзубные промежутки.

Профессиональная гигиена очень важна. Сегодня профессиональная гигиена используется как этап проведения и терапевтического, и хирургического, и ортопедического, и ортодонтического лечения.

Профессиональную гигиену полости рта стоматологи рекомендуют проводить не реже 2 раз в год. Врач осмотрит вас, определит ваш гигиенический и стоматологический статус, в зависимости от которого даст рекомендации по уходу за полостью рта. Самое важное начнется потом.

Светлана Гунько:

Мягкий зубной налет удаляют с помощью машинной щеточки с полировочной пастой. Но у пациента еще может быть и пигментированный налет, с которым очень сложно справиться. Для его удаления существует специальный аппарат. Суть в том, что с помощью наконечника подается со струей воздуха вода с абразивным материалом. Этот аппарат способствует тому, что удаляется налет курильщика, налет от частого приема чая или кофе.

Мягкий зубной налет превращается в зубной камень. Существует тоже несколько видов чистки зубов. Ручной метод чистки зубов — используется специальные кюретки для очищения. Широко распространен ультразвуковой метод чистки зубов с помощью скейлера. Преимущества этого метода неоспоримы, так как ультразвук обладает бактерицидным, бактериостатическим действием, противовоспалительным. Конечно, после первого же сеанса проведения процедуры, пациент чувствует облегчение. У него снимается кровоточивость, уходит боль и эти неприятные запахи изо рта.

Лечение периодонта

Светлана Гунько:

К консервативным терапевтическим методам относятся обычные аппликации, повязки так называемые с применением противовоспалительных средств. Пациенту даются рекомендации по применению тех же лекарственных препаратов.

К терапевтическим процедурам можно отнести шинирование зубов, когда есть заболевание периодонта, естественно, зубы расшатываются и самый главный принцип — соединение их вместе поэтому на сегодняшний день широко используются современные материалы, которые инертные для полости рта, гипоаллергенны.

Хирургические методы лечения эффективные. Основными можно назвать кюретаж, гингивэктомию, электрохирургическое лечение, проведение лоскутных операций. Хирургическое лечение (в том числе кюретаж) направлено на устранение патологических зубодесневых карманов. Помимо того, что удаляются твердые зубные отложения, выскабливается со дна и стенок зубодесневых карманов некротические ткани, грануляция, разложившейся цемент.

Лоскутная операция — глубокий метод очистки зубных отложений (поддесневых). Кроме того, полируется корень зуба и проводится остеопластическая подсадка костной ткани. Очень эффективный метод, дает хорошие результаты.

Ультразвуковая система позволяет атравматично удалять зубы, зубные отложения. Кроме того, минимизируются осложнения. После применения этого аппарата пациент чувствует быстрое облегчение и быстрое заживление.

Виктория Тарногурская:

Для лечения больных патологией маргинального периодонта в данное время используется такой аппарат, как хирургический стоматологический лазер. Лазерный световод вводится в пародонтальный карман, к ней подается (под анестезией) определенная мощность и частота импульса, которая выбирается на аппарате, эта грануляционная ткань выпаривается и в виде небольших сгустков вытекает из этого кармана. При нетяжелых периодонтитов (с глубиной карманов до 6 мм) наблюдается хороший эффект: кровоточивость исчезает быстро, у пациентов исчезают дискомфортные ощущения.

Светлана Гунько:

Не принимайте здоровье как данность, которая остается неизменной на протяжении всей жизни. Относитесь к нему как к ценности, о которой нужно заботиться и беречь.