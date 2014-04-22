Телеведущий Юрий Николаев экстренно госпитализирован в онкологическое отделение

Новости России. 65-летний Юрий Николаев, телеведущий, народный артист России, экстренно госпитализирован в одну из московских больниц.

По некоторым данным, Юрий Александрович находится в онкологическом отделении.

Комсомольская правда в России:

Несмотря на позднее время, «КП» удалось дозвониться до Юрия Александровича. Он почти сразу поднял трубку и на вопрос о самочувствии бодро ответил, успокоив поклонников: «Все нормально, все хорошо! Спокойной ночи!».

Пять лет назад теле- и радиоведущему диагностировали рак кишечника.

Об этом всего год назад Николаев рассказал в одном интервью.

Юрий Николаев (в интервью, 2013 год):

В 2013 году, спустя целых пять лет после моей большой победы над этой хворью, тема личных болячек для меня закрыта! Когда прозвучало: «У вас рак кишечника» – мир как будто бы почернел. Но что важно – сразу суметь мобилизовать себя. Я запретил себе жалеть себя. Собственная беспомощность была невыносимой. Я не хотел никого видеть, кроме своего настоятеля в храме Архангела Гавриила. Только благодаря Богу я жив и не нуждаюсь больше во врачах.

Ежегодно в мире оказывается 12 млн человек, которые заболели раком. Около 7 млн умирают от болезни. Эта проблема является чрезвычайно важной и для здравоохранения Беларуси.

И, как полагают эксперты, кроме борьбы с вредными привычками и неблагоприятными факторами окружающей среды онкологи должны развеивать мифы о раке.

Например, что с этой болезнью ничего нельзя сделать, а лечение лишь отсрочит неминуемую смерть. Врачи говорят: считающие так заблуждаются. И в это невозможно не поверить, глядя на героев нашего сюжета, которые не только не опустили руки перед самым тяжелым испытанием в своей жизни, но и не побоялись поделиться пережитым.

Как в Беларуси живут люди с онкологическими заболеваниями, откуда берут силы и появится ли лекарство от рака – смотрите видео.