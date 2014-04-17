Профилактическая акция «Здоровое сердце - долгая жизнь» проходит в Беларуси

Новости Беларуси. «Здоровое сердце - долгая жизнь». Профилактическая акция прошла в эти дни во всей республике. Только в Минск работает около 140 пунктов, на которых все желающие смогут измерить артериальное давление, рост, вес, окружность талии, а также получить консультацию специалиста. Кстати, болезни сердца занимают лидирующее место как среди заболеваний, итак и в рейтинге смертности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Плешко, водитель бригады специальной скорой медицинской помощи:

Дорога каждая минута... Едем быстро, но аккуратно, ведь и от 10 минут может зависеть жизнь человека.

Когда минуты решают все… Медицинская бригада специального назначения снова спешит на вызов. Плохо стало женщине. Сердечный приступ. Медиков вызвали ее коллеги. Как правило, именно неполадка главного мотора организма становится основным поводом надавить на газ.

Елена Павлова, врач бригады специальной скорой медицинской помощи:

Если травматизм — сезонное заболевание, то сердечные заболевания всегда доминируют - и по времени суток, и по сезону. Их очень много. Возрастные группы очень разные - от очень молодых с достаточно серьезными проблемами, до преклонного возраста.

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний занимает первую строчку в этом печальном рейтинге. Они вызывают 60% летальных случаев от болезней в целом. О важности профилактики говорят в эти дни во всей стране. В поликлиниках, аптеках, магазинах и на рынках проходит специальная акция: любой желающий может измерить давление, вес, рост, а также получить профессиональному консультацию. Если при осмотре выявляется патология, пациенту выписывают направление к специалисту.

Наталья Мороз-Водолажская, руководитель Минского Городского кардиологического центра:

Мы стараемся обращать внимание на начальные признаки заболевания. Проводим профилактические акции. В городе около 500 тысяч лиц с артериальной гипертензией. Примерно из 4 тысяч инфарктов, которые зарегистрированы в 2013 году, 3 200 у лиц с артериальной гипертензией.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

При инфаркте очень важно оказать первую помощь, ведь за 20 минут погибает 60% мышцы сердца. Во многом от людей, оказавшихся рядом, зависит спасение больного. Насколько неравнодушны простые прохожие мы узнаем в нашем эксперименте.

Заданная ситуация — сердечный приступ. По легенде, плохо становится прямо на остановке общественного транспорта. Долго помощи нам ждать не пришлось. Сосед по скамейке сразу же предложил таблетку нитроглицерина.

Уже позже сердобольный минчанин показал приемы специальный дыхательной гимнастики, но с визитом к врачу посоветовал не временить. Кстати, большинство прохожих предлагало вызвать скорую помощь, на что мы — по понятным причинам — деликатно отвечали отказом. А эти ребята специально вышли из трамвая и были готовы довести на пункта назначения, но мы остановились на воде...

Это, конечно же, просто эксперимент, но хочется надеяться, что в реальной ситуации он бы завершился так же.