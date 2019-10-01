«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом
Вы ели когда-то что-нибудь на рынке?
Марта Марудова, диетолог:
Конечно, в студенческие годы бывало, но вот в последнее время во взрослой жизни не припомню. Мы, конечно, можем попробовать поискать что-то удобоваримое и, возможно, у нас получится.
Давайте попробуем китайские деликатесы.
Марта Марудова:
Запах, честно сказать, на любителя. Вид, конечно, так себе. Я бы, конечно, вскрыла прежде, чем их есть.
Мне уже все понятно. Не очень диетическая еда и специфическая по вкусу. Наверное, нужно быть очень голодным, чтобы на это наброситься.
Почему-то на рынке именно какие-то восточные блюда: узбекская и турецкая.
Марта Марудова:
Это неплохо, потому что мы можем попробовать эту кухню и, действительно, многим она по душе. Если мы говорим о быстрой еде на ходу, то при желании можно и хорошую пищу найти здесь.
У меня бездрожжевое тесто, соль, вода и внутри говядина со специями и луком. В принципе, неплохо.
У меня самса с мясом. Как думаете, что это такое?
Марта Марудова:
Это слишком такой прожаренный пирожок и внутри какое-то мясо. В принципе, надо пробовать. Неплохо у меня. Ничего, выглядит хорошо.
Называется трдельник, потому что внутри, по традиции, он пустой. Как вам?
Марта Марудова:
Свежая клубника – что может быть лучше?! Вкусно! Натуральный продукт, перетертые ягоды и мороженое. Конечно, наверное, неидеальный десерт для осени, когда хочется тепленького. Булочка сделана из дрожжевого теста, но без маргарина, на сливочном масле, тесто сладкое, поэтому не очень прямо диетично.
Это прямо царство пищевого разврата, я бы сказала!
Сколько в одном хот-доге будет калорий?
Марта Марудова:
Калорий много! Это такой хороший прием пищи и даже больше.
Конечно, мне больше всего понравилось турецкое заведение, где простой и понятный состав: бездрожжевое тесто и говяжий фарш. Действительно очень вкусно, без перебора всяких специй и майонеза. Натурально, полезно и низкокалорийно.
Китайские пельмени с жирной свининой, с каким-то странным тестом и с непонятным запахом. Чешский трдельник: вкусная начинка, но, конечно, далеко это не диетический продукт. Этот десерт может быть когда-нибудь. И вот такая классическая американская уличная еда. Это явно, конечно, не про ЗОЖ.