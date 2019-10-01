«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом

Вы ели когда-то что-нибудь на рынке? Марта Марудова, диетолог:

Конечно, в студенческие годы бывало, но вот в последнее время во взрослой жизни не припомню. Мы, конечно, можем попробовать поискать что-то удобоваримое и, возможно, у нас получится. Давайте попробуем китайские деликатесы. Марта Марудова:

Запах, честно сказать, на любителя. Вид, конечно, так себе. Я бы, конечно, вскрыла прежде, чем их есть.

Мне уже все понятно. Не очень диетическая еда и специфическая по вкусу. Наверное, нужно быть очень голодным, чтобы на это наброситься.

Почему-то на рынке именно какие-то восточные блюда: узбекская и турецкая. Марта Марудова:

Это неплохо, потому что мы можем попробовать эту кухню и, действительно, многим она по душе. Если мы говорим о быстрой еде на ходу, то при желании можно и хорошую пищу найти здесь. У меня бездрожжевое тесто, соль, вода и внутри говядина со специями и луком. В принципе, неплохо.

У меня самса с мясом. Как думаете, что это такое? Марта Марудова:

Это слишком такой прожаренный пирожок и внутри какое-то мясо. В принципе, надо пробовать. Неплохо у меня. Ничего, выглядит хорошо. Называется трдельник, потому что внутри, по традиции, он пустой. Как вам? Марта Марудова:

Свежая клубника – что может быть лучше?! Вкусно! Натуральный продукт, перетертые ягоды и мороженое. Конечно, наверное, неидеальный десерт для осени, когда хочется тепленького. Булочка сделана из дрожжевого теста, но без маргарина, на сливочном масле, тесто сладкое, поэтому не очень прямо диетично.

Это прямо царство пищевого разврата, я бы сказала!

Сколько в одном хот-доге будет калорий? Марта Марудова:

Калорий много! Это такой хороший прием пищи и даже больше.

Конечно, мне больше всего понравилось турецкое заведение, где простой и понятный состав: бездрожжевое тесто и говяжий фарш. Действительно очень вкусно, без перебора всяких специй и майонеза. Натурально, полезно и низкокалорийно.