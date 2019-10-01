Прямой эфир

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом

01 октября 2019 07:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вы ели когда-то что-нибудь на рынке?

Марта Марудова, диетолог:
Конечно, в студенческие годы бывало, но вот в последнее время во взрослой жизни не припомню. Мы, конечно, можем попробовать поискать что-то удобоваримое и, возможно, у нас получится.

Давайте попробуем китайские деликатесы.

Марта Марудова:
Запах, честно сказать, на любителя. Вид, конечно, так себе. Я бы, конечно, вскрыла прежде, чем их есть.

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом-1

Мне уже все понятно. Не очень диетическая еда и специфическая по вкусу. Наверное, нужно быть очень голодным, чтобы на это наброситься.

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом-4

Почему-то на рынке именно какие-то восточные блюда: узбекская и турецкая.

Марта Марудова:
Это неплохо, потому что мы можем попробовать эту кухню и, действительно, многим она по душе. Если мы говорим о быстрой еде на ходу, то при желании можно и хорошую пищу найти здесь.

У меня бездрожжевое тесто, соль, вода и внутри говядина со специями и луком. В принципе, неплохо.

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом-7

У меня самса с мясом. Как думаете, что это такое?

Марта Марудова:
Это слишком такой прожаренный пирожок и внутри какое-то мясо. В принципе, надо пробовать. Неплохо у меня. Ничего, выглядит хорошо. 

Называется трдельник, потому что внутри, по традиции, он пустой. Как вам? 

Марта Марудова:
Свежая клубника – что может быть лучше?! Вкусно! Натуральный продукт, перетертые ягоды и мороженое. Конечно, наверное, неидеальный десерт для осени, когда хочется тепленького. Булочка сделана из дрожжевого теста, но без маргарина, на сливочном масле, тесто сладкое, поэтому не очень прямо диетично.

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом-10

Это прямо царство пищевого разврата, я бы сказала!

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом-13

Сколько в одном хот-доге будет калорий?

Марта Марудова:
Калорий много! Это такой хороший прием пищи и даже больше.

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом-16

Конечно, мне больше всего понравилось турецкое заведение, где простой и понятный состав: бездрожжевое тесто и говяжий фарш. Действительно очень вкусно, без перебора всяких специй и майонеза. Натурально, полезно и низкокалорийно.

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом-19

Китайские пельмени с жирной свининой, с каким-то странным тестом и с непонятным запахом. Чешский трдельник: вкусная начинка, но, конечно, далеко это не диетический продукт. Этот десерт может быть когда-нибудь. И вот такая классическая американская уличная еда. Это явно, конечно, не про ЗОЖ.

«Царство пищевого разврата!» Чем можно перекусить на «Комаровке»? Проверяем уличную еду вместе с диетологом-22

# Здоровое питание # Здоровье # Марта Марудова # Фотофакт # Питание

Другие новости рубрики

Все новости
Какую обувь носить каждый день? Советы врача
30 сентября 2019 07:49

Какую обувь носить каждый день? Советы врача

«Это развитие гражданского общества». Белорусы стали чаще сдавать кровь бесплатно
26 сентября 2019 07:19

«Это развитие гражданского общества». Белорусы стали чаще сдавать кровь бесплатно

Медицина в Беларуси: лечат стволовыми клетками болезнь Паркинсона, а пациентов с сердечной недостаточностью оперируют по-новому
25 сентября 2019 11:17

Медицина в Беларуси: лечат стволовыми клетками болезнь Паркинсона, а пациентов с сердечной недостаточностью оперируют по-новому