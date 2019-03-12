Бюстгальтер для борьбы с раком и робот для тренировок: что показали на Международном медфоруме в Минске

Новости Беларуси. Высокоточные компьютерные томографы поступят в белорусские регионы уже в апреле. Это значительно улучшит качество оказания помощи на местах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили 12 марта на Международном медицинском форуме в Минске. На выставочной площадке свои инновационные разработки представили 200 компаний из 15 стран мира. Среди участников – мировые лидеры в производстве медтехники и фармацевтической продукции. К новинкам присмотрелась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко.

Бормашина, инструмент, эстетическая реставрация зубов. Шутки ли – именно так проходил прием у врача стоматолога только 100 лет назад. Наши современные технологии показались бы футуризмом, но это уже реальность.

Как и то, что увеличить ту саму часть тела можно без единого разреза и силикона (кстати, белорусская разработка). Надо просто надеть белье-симулятор и настроить аппарат на определенную частоту. Главная цель – лечебный эффект.

Сергей Плетнев, главный инженер медицинского предприятия:

Были подобраны определенные частоты – проведены определенные исследования по этому направлению – которые могут угнетать раковые клетки. Другие частоты, которые могут применяться, способствуют росту стволовых клеток. Ткань женской груди… тоже может способствовать ее увеличению.

На выставке можно представить себя в роли хирурга с лапароскопом в руках или анестезиолога в операционной.

Вы там что, асистолию запустили? Ладно, пусть вам будет асистолия.

Белорус Леонардо в день переживает по несколько сотен летальных исходов и удачных манипуляций. Пациент – отечественный робот-симулятор высокой точности. Так шлифуется каждое движение, чтобы в жизни избежать фатальных ошибок.

Сергей Грачев, доцент Белорусского государственного медицинского университета:

Навык – это умение, доведенное до автоматизма. Таким образом, если говорить, например, про проведение сердечно-легочной реанимации: для того, чтобы ее делать с закрытыми глазами, нужно, чтобы такие действия мы делали где-то не менее 100-150 раз.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

На выставке можно познакомиться не только с новыми технологиями в области медицины, но и пройти ряд обследований. Например, проверить слух.

Впервые в рамках форума посетители бесплатно проходят обследование у топовых специалистов.

Экспресс-кардиограмму сразу, как СМС, скоро получат на руки пациенты врачей общей практики, которых оснастят такими кардиопланшетами. Если есть сомнения – сразу онлайн-консультация с узким специалистом.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Построение электронного здравоохранения, то есть то, что будет влиять на развитие практического здравоохранения в ближайшей перспективе. Мы видим те тенденции, которые придут в нашу практическую деятельность и позволят оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Белорусский компьютерный томограф уже не мечта: в апреле семь аппаратов поступят в районы страны.

Владимир Линев, директор компании по производству медицинского оборудования:

Он имеет цену в 2-2,5 раза ниже того, что поставлялось до сих пор. И что очень важно: первые семь аппаратов будут установлены в приемных отделениях именно районных поликлиник. То есть сегодня такой метод эффективной диагностики, как компьютерная томография, становится доступным.