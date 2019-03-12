«Для профилактики ангины горло нужно тренировать разностью температур». Мороженое полезно?

Первое упоминание о мороженом можно найти в китайском сборнике песен «Ши-цзин», создание которого датировано тремя тысячами лет до н. э. Как гласят древние списки, на столы китайских императоров подавали замороженные фруктовые соки. В эпоху Средневековья почти все секреты молочного продукта были утеряны. И только в XVIII веке, благодаря Марко Поло, который достиг Поднебесной, западноевропейцы вновь обрели рецепты приготовления лакомства. Сегодня у нас есть возможность попробовать бесчисленное множество различных по вкусовым качествам и своему составу видов. Но, для тех, кто жил в Советском Союзе, ванильное в стаканчике и эскимо на палочке по сей день остаётся вкусом из детства.

Марта Марудова, диетолог:

Безусловно, он имеет ряд полезных свойств – это молоко, это фрукты, которые туда добавляются, это самое главное – тот положительный эффект, который ощущает каждый человек, который его съедает. Удовольствие, радость и наслаждение.

Любимое лакомство дети и взрослые готовы кушать по любому поводу: успокоить нервы, «зарядить» мозги, просто утолить голод или охладиться в жаркий день. Однако, диетологи не устают напоминать: знакомый с малых лет продукт таит в себе опасность – высокий калораж. Марта Марудова:

Калорийность мороженого доходит, в зависимости от того, есть ли там орехи, шоколад, глазурь, почти до 600 ккал за 100 г. Поэтому если человек будет злоупотреблять, безусловно, это как-то негативно отразится на фигуре. Опять же не стоит забывать, что зачастую сейчас все производители добросовестны и не все кладут туда полезные вещества, да ароматизаторы, красители, какие-то пищевые добавки, сами по себе жиры, которые вредны.

В холодную зимнюю пору, когда наш организм и так страдает от авитаминоза, ослабленного иммунитета и атак вирусных респираторных заболеваний, употребление мороженого врачи советуют сократить. Существует и другие группы пациентов, которым баловать себя сливочной вкусняшкой нужно с ограничениями. Марта Марудова:

Это люди с избыточным весом, ожирением, это люди с повышенным давлением, артериальной гипертензией, лица с сахарным диабетом, с аллергическими реакциями – вот им нужно крайне осторожно использовать этот продукт в своём рационе, минимизировать его и внимательно читать состав. Если там большое количество жира находится в мороженом, и человек и так злоупотребляет жирной пищей, то это большой удар по желудочно-кишечному тракту.

В наследство от мам и бабушек нам достаётся незыблемая истина: не ешь много мороженого – горло простудишь. Вот только современная медицина готова оспорить избитый миф. Марта Марудова:

Детям для профилактики заболеваний ангины горло нужно тренировать разностью температур. Ребёнок должен получать и тёплое блюдо, и холодное, и горячее, поэтому мороженое в таком случае выступает неким тренировочным инструментом.