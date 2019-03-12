«Звонили: «Женщина после рака. Срочно нужна Ваша плазма!» Как стать донором

Ценой собственной крови. В Минске наградили больше полусотни почётных доноров. Каково это – помогать тому, кого никогда не увидишь, и сколько стоит кровь?

Кирилл Можейко: Не так страшен черт, как его малюют. Ничего страшного в этом нет – сдать общие анализы в поликлинике и получить какие-то документы. Это буквально пару дней. Конечно, первый раз страшновато, увидев эти небольшие иголки.

Не так это просто: захотел и пошёл сдавать кровь. Для этого нужно пройти полное обследование.

Алесь Малицкий: Это было в 2012 или 2013 году. Я тогда работал на одном предприятии, и коллеги многие ходили и сдавали кровь. Стал читать, для чего и куда кровь идёт. Вычитал, что детям это очень помогает. Сначала я сдавал кровь, потом мне врачи сказали, что плазма подходит. Плазма более востребована.

Кирилл Можейко, Почётный донор РБ: В детстве случилась такая история: я попал в реанимацию, маленький был. И потребовалось переливание плазмы. В сознательном возрасте мне эту историю рассказала мама. И это являлось мощным толчком, чтобы в дальнейшем было желание, зная, что это обязательно кому-то поможет. А потом ещё оказалось, что мой теперь уже очень близкий друг тоже сдаёт кровь, тоже Почётный донор Республики Беларусь. Цель – это жизнь человека. Это самое важное. И в то же время это помощь немножко себе. Обновление крови тоже является важным.

Сколько времени занимает забор крови? Какие могут возникнуть ощущения?

Алесь Малицкий:

Минут 40 – плазма. Кровь – минут 20. Первый раз может стать и плохо, если человек не привык к такой потере крови. А потом уже организм привыкает.

Сколько за один раз можно забрать крови у донора?

Кирилл Можейко:

Крови – не более 450 мл за один раз. А плазмы – 600 мл берут.

Как часто можно сдавать кровь и плазму?

Алесь Малицкий:

Каждый день ходить нельзя. Плазму можно сдавать один раз в неделю. Кровь раз в три месяца.

Вы молодые, и уже не просто доноры, а почётные доноры. Что для этого нужно?

Кирилл Можейко:

Отчасти, сила воли и желание. Совокупность всего. Надо следить за здоровьем.

Существует ли определённая система питания для доноров?

Алесь Малицкий:

Да, надо соблюдать определённую диету. Есть памятки, которые дают. Надо придерживаться. Исключить алкоголь, за два дня перед сдачей исключить молочные продукты.

Кирилл Можейко:

Солёное, кислое, жареное. Только на пару.

Алесь Малицкий:

Это бобы, горох. Можно питаться перед самой сдачей: чай, булочка.

За какой период сдачи крови выдаётся значок Почётного донора?

Алесь Малицкий:

Есть два пути получения. Первый путь, если ты сдаёшь саму кровь. Второй, если ты сдаешь её компоненты. Саму кровь надо сдать 40 раз, чтобы стать Почётным донором. Компоненты надо сдать 80 раз. Можно ещё и суммировать, как вышло у меня. То есть я сдал и кровь, и компоненты. И у меня получился Почётный донор по этим двум пунктам. Там ведётся статистика.

Кирилл Можейко:

Перед каждым очередным обследованием написано количество раз, можно их видеть по своей анкете.

Как проходило само ваше чествование?

Алесь Малицкий:

Довольно интересно. Нам понравилось. Нас пригласили в РНПЦ, где мы кровь сдаём. Позвали в актовый зал, устроили для нас небольшой концерт и подарили подарки. Каждого вызывали и вручали эти медали, удостоверения донора и небольшой презент.

Вы же никогда не знаете, кому помогает ваша кровь?

Алесь Малицкий:

Года полтора назад подошли врачи, спросили: «Не хотите ли Вы сдавать кровь младенцам?» Я согласился. Сейчас моя плазма, я так полагаю, им идёт. Также если кому-то срочно нужна кровь. Перед сдачей ты заполняешь анкету на согласие, могут ли тебя вызвать в случае экстренной необходимости. Я давал разрешение. Звонили: «Женщина после рака. Срочно нужна Ваша плазма!» Тогда, если я не ошибаюсь, пять человек вызвали. Сдали и уехали. Кому конкретно – не знаю, но такие случаи бывают.

Есть ли у вас цель промежуточная в донорстве?

Кирилл Можейко:

Есть такая небольшая цель: я хочу сдать 500 раз.

Есть мнение, что если человек стал донором крови, то ему уже необходимо регулярно проходить эту процедуру, так как организм уже перестраивается.