Посадить чабрец и шалфей. Как ещё уберечься от клещей

Осторожно, клещи в городе! Мелкие вредители с приходом тёплых дней активничают вовсю. Более того, теперь непрошеные гости перекочевали прямо под окна городских квартир. Этот паразит вполне уютно чувствует себя на ближайшем кустарнике.

Елена Бурак, терапевт высшей категории:

Самые излюбленные места у клещей – это места с тонкой кожей – это область шеи, за ушами, в подколенных областях, области паховых складок. Но, в общем-то, мы находим клещей в разных местах.

Специалисты рассказывают: в первую очередь, защититься от нападок клещей помогут репелленты, в которых содержатся специальные отпугивающие компоненты. Также для вредителя вы не будете представлять особого интереса, если отдадите предпочтение гардеробу в светлых тонах. Если идёте в парк или в лес, важно помнить: одежда должна плотно прилегать к телу, штаны заправлены в носки, а те – в ботинки.

Павел Чиркун, педиатр первой категории:

С целью профилактики на своих приусадебных участках высаживать естественные отпугиватели клещей – это чабрец, шалфей – растения, которые помогают отпугнуть клеща своим запахом. Если всё же укуса избежать не удалось, поблизости нет медицинских центров и вы уверены в собственных силах – можно извлечь паразита самостоятельно, выкрутив его пинцетом, ниткой или специальным крючком. С народными методами медики советуют не экспериментировать.

Павел Чиркун:

Некоторые способы извлечения клеща такие, как намазывание маслом, оно может спровоцировать еще больше риск заражения инфекциями, передаваемыми клещами, потому что клещ, когда ему нечем дышать, может еще больше слюны с возбудителем выделять в рану. Елена Бурак:

Если вы даже через день приедете к медицинскому работнику, страшного ничего в этом не будет, но вы будете под наблюдением.

Если же после извлечения клеща у взрослого заболела голова, заломило суставы, а по телу разрослась непонятная сыпь – это повод бить тревогу. В большинстве случаев ситуацию спасёт экстренный приём антибиотиков, однако они будут актуальны только в первые 72 часа после укуса. Елена Бурак:

Это вирусный клещевой энцефалит, но здесь это только прививки и профилактика. Лайм-боррелиоз – это то заболевание, которое вызывается именно боррелиями, которые переносятся клещами.

Сложнее всего переносят укусы клещей именно дети, они больше подвержены инфекциям, которые вредители переносят прямо в слюне. По статистике, в год от клещевого энцефалита страдает порядка ста детей, от Лайм-боррелиоза – около 1.000. Попаданию в организм инфекций подвержен каждый 30-ый ребёнок. Если родители не уверены в успехах самостоятельного извлечения клеща, лучше добраться до ближайшего медицинского центра. Павел Чиркун:

Лайм-боррелиоз – это заболевание, которое может привести к инвалидности. Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание, которое также может повредить и нервную систему ребенка, вызвав какие-то параличи, также опасны заболевания риккетсиозы.

Если вы находитесь на свежем воздухе, специалисты советуют каждые два-три часа проводить самоосмотр открытых зон, и контрольный – по приходу домой. Елена Бурак:

Не все клещи являются переносчиками инфекций, не все они носят боррелии, поэтому не все укусы клещей являются серьезными и опасными.